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21 may 2026 Actualizado 05:28

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Bucaramanga

Estafadores estarían usando trámites de estratificación para engañar en Bucaramanga

La Alcaldía alertó sobre mensajes falsos y personas que estarían cobrando dinero para modificar estratos o agilizar procesos.

El presidente de la SAE, Andrés Alberto Ávila, y su familia, han sido amenazados por presuntos estafadores. Foto: Getty Images / PEOPLEIMAGES

El presidente de la SAE, Andrés Alberto Ávila, y su familia, han sido amenazados por presuntos estafadores. Foto: Getty Images / PEOPLEIMAGES(Thot)

El presidente de la SAE, Andrés Alberto Ávila, y su familia, han sido amenazados por presuntos estafadores. Foto: Getty Images / PEOPLEIMAGES

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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La Alcaldía de Bucaramanga lanzó una alerta por diferentes modalidades de estafa relacionadas con trámites de estratificación socioeconómica en la ciudad.

Según la Secretaría de Planeación, se han conocido denuncias sobre personas que estarían enviando mensajes por WhatsApp y redes sociales ofreciendo supuestas ayudas para agilizar revisiones de estrato, modificar clasificaciones socioeconómicas o resolver presuntas deudas pendientes.

Además, las autoridades advirtieron que algunos individuos incluso se estarían haciendo pasar por funcionarios de la Alcaldía o integrantes del Comité de Estratificación para engañar a la ciudadanía y cobrar dinero de manera irregular.

“Queremos advertir a toda la ciudadanía que hay unos mensajes que están llegando a través de redes y WhatsApp donde informan a las personas que tienen deudas pendientes y que deben comunicarse a un número. La advertencia es que no hagan caso de estos mensajes”, señaló Benjamín Rueda Acevedo.

Desde la administración municipal insistieron en que ninguno de los trámites de estratificación requiere pagos a intermediarios o terceros y recordaron que cualquier solicitud debe realizarse directamente en los canales oficiales de la Alcaldía.

Las autoridades también pidieron no entregar dinero, documentos personales ni información sensible a desconocidos y denunciar cualquier intento de estafa ante las entidades competentes.

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