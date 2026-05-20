Incautan más de mil galones de diésel para economías ilícitas en el Magdalena Medio

Tropas del Ejército Nacional de Colombia incautaron más de mil galones de combustible que eran transportados ilegalmente por el río Magdalena, en el sector de La Colorada, zona rural de Barrancabermeja.

Según las autoridades, durante el operativo fue ubicada una canoa que transportaba aproximadamente 1.030 galones de diésel almacenados en barriles.

De acuerdo con el Ejército, el combustible presuntamente iba a ser trasladado hacia el municipio de Yondó, Antioquia, para fortalecer economías ilícitas relacionadas con el hurto de hidrocarburos.

Las autoridades señalaron que este tipo de actividades ilegales generan millonarias rentas para estructuras criminales y representan un riesgo para la seguridad y la infraestructura energética del país.

Según cifras entregadas por la Quinta Brigada, en lo corrido de 2026 ya han sido incautados más de 11 mil galones de gasolina y ACPM en operativos realizados en Santander y el nordeste antioqueño.