Tránsito de Barrancabermeja responde a investigación por fotomultas y niega irregularidades

La Inspección de Tránsito de Barrancabermeja aseguró que no ha sido sancionada por la investigación abierta sobre sistemas de fotomultas y negó irregularidades en la operación de las cámaras instaladas en el distrito.

El pronunciamiento se conoce en medio del debate nacional sobre la legalidad de algunos sistemas de fotodetección.

En ese contexto, el senador Gustavo Moreno aseguró que más de 130 mil fotomultas en Barrancabermeja podrían quedar sin efecto por presuntas irregularidades en el sistema. Sin embargo, la Inspección de Tránsito sostuvo que actualmente no existe ninguna sanción ni decisión definitiva sobre el caso.

Además, el congresista afirmó en un video publicado en redes sociales que millones de fotomultas en el país habrían sido impuestas de manera irregular y aseguró que muchos de esos comparendos podrían ser declarados ilegales.

Según la entidad, la Superintendencia de Transporte abrió una investigación formal relacionada con el sistema de fotodetección instalado en Barrancabermeja. La Inspección de Tránsito aseguró que el proceso apenas comienza y que actualmente no existe ninguna sanción ni decisión definitiva en su contra.

Otro de los puntos expuestos por el organismo de tránsito tiene que ver con las fechas de funcionamiento del sistema.

Pues, la entidad aseguró que las cámaras comenzaron a operar el 28 de octubre de 2024 y sostuvo que parte de la normatividad mencionada en la investigación corresponde a periodos anteriores en los que Barrancabermeja aún no tenía en funcionamiento estas herramientas tecnológicas.

La Inspección de Tránsito también negó haber impuesto fotomultas por exceso de velocidad. Según el comunicado, el distrito nunca ha operado radares de velocidad y jamás ha generado comparendos por este concepto.

Finalmente, la entidad aseguró que ejercerá su derecho a la defensa mientras avanza el proceso y reiteró que los servicios y trámites continúan funcionando con normalidad.