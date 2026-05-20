En Medellín se abre convocatoria gratuita para formar a 100 líderes comunitarios en salud mental

Medellín, Antioquia

En la ciudad de Medellín se dio apertura oficialmente a la convocatoria de “Cien por Cien: Liderazgo y Comunidad en Acción”, un programa gratuito que seleccionará a 100 líderes de la ciudad para participar en una experiencia formativa de 100 días centrada en liderazgo, bienestar emocional, salud mental y trabajo comunitario.

La iniciativa está dirigida a líderes y lideresas sociales, jóvenes, agentes culturales, docentes, gestores comunitarios, emprendedores sociales y ciudadanos que ya estén desarrollando procesos de impacto en sus territorios, organizaciones o colectivos, sin necesidad de ocupar cargos formales.

El programa busca responder a una realidad que enfrentan muchas personas que lideran procesos sociales: el agotamiento emocional, la presión constante y la falta de espacios de cuidado.

Según los organizadores, el objetivo es fortalecer las capacidades de liderazgo consciente y brindar herramientas de regulación emocional y bienestar para sostener el impacto social en el tiempo.

Durante los 100 días, las personas seleccionadas participarán en encuentros presenciales, sesiones virtuales de acompañamiento y ejercicios prácticos aplicados en sus comunidades.

Metodología de los 100 días

La metodología incluirá cinco etapas enfocadas en el reconocimiento emocional, la conexión comunitaria y la construcción de acciones concretas de transformación social.

El diseño académico del programa fue desarrollado por el experto en liderazgo y transformación cultural Aldo Cívico, mientras que la ejecución estará a cargo de Magna Comunicaciones y la medición de impacto será liderada por Valor Sostenible.

Aplicación y postulación

Además, la iniciativa cuenta con el apoyo de Vibra en Alta, fundación creada por J Balvin, junto a organizaciones aliadas enfocadas en bienestar e impacto social.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 25 de mayo de 2026 y el programa iniciará oficialmente el 13 de junio, finalizando el 26 de septiembre con un evento de cierre y graduación.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través de Cien por Cien y conocer más detalles en el Instagram @cienporcienmed.