El Premio Nicanor Restrepo Santamaría cierra convocatoria de su 6.ª edición el próximo 15 de junio

Antioquia

El Premio Nicanor Restrepo Santamaría, que honra el legado del líder empresarial antioqueño y es otorgado cada dos años por la Fundación Proantioquia, celebra una década de trayectoria reconociendo e impulsando iniciativas que transforman comunidades a través de la innovación social y la educación en Antioquia.

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¿Qué es el premio?

Esta convocatoria de carácter público celebra una nueva edición bajo el lema “Educación: legado y futuro. Prácticas que construyen futuro y dejan legado”, otorgando reconocimiento público y estímulos económicos a experiencias territoriales que destacan por sus iniciativas transformadoras frente a las diversas realidades de la región.

En esta versión están habilitadas dos categorías de postulación, innovación social con proyección comunitaria e innovación educativa, ambas con el objetivo de visibilizar proyectos que aporten al desarrollo integral y a la sostenibilidad de los antioqueños.

Proceso y requisitos de postulación

La convocatoria inició el pasado 26 de febrero y cerrará este 15 de junio. Está dirigida a entidades sociales y culturales sin ánimo de lucro, establecimientos educativos legalmente constituidos, instituciones de educación superior y personas naturales que actúen como docentes universitarios o representantes de grupos conformados.

Asimismo, podrán postularse quienes desarrollen proyectos sociales o educativos implementados en alguno de los 125 municipios de Antioquia y que cuenten con al menos un año de ejecución verificable.

El proceso está respaldado por más de 10 expertos académicos y sociales, quienes cumplirán funciones de evaluación y seleccionarán las mejores iniciativas postuladas teniendo en cuenta aspectos como coherencia, pertinencia, innovación, sostenibilidad, inclusión y capacidad de transformación en los contextos donde se desarrollan los proyectos.

“Si desde su institución, organización o equipo están construyendo transformación a través de la educación o la innovación social, este llamado es para ustedes. El premio otorga reconocimiento público y estímulo económico a las experiencias ganadoras”, detalló Juliana Álvarez, presidenta ejecutiva de ProAntioquia.

Más información

Entre las fechas importantes de la convocatoria se encuentra el 30 de junio, día en el que se publicará el listado de participantes habilitados. Posteriormente, el 23 de agosto, se dará a conocer la lista de finalistas.

Para conocer información adicional, requisitos y detalles del proceso de postulación, los interesados pueden visitar la página web de ProAntioquia, https://proantioquia.org.co/premio-nicanor-restrepo-santamaria/.