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19 may 2026 Actualizado 23:06

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El CNE avanza en la acreditación de actores electorales: suma 1.188 auditores y observadores

Esta cifra de actores electorales acreditados consolida una de las arquitecturas de control y verificación más amplias de las elecciones recientes. Acá le contamos todos los detalles.

El CNE avanza en la acreditación de actores electorales: suma 1.188 auditores y observadores

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El CNE avanza en la acreditación de actores electorales: suma 1.188 auditores y observadores

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De acuerdo con el más reciente reporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya han sido acreditados 1.188 actores electorales nacionales e internacionales, quienes se encargarán de ejercer funciones de auditoría de sistemas y observación en las jornadas de elecciones. Esta cifra consolida una de las arquitecturas de control y verificación más amplias de los ejercicios democráticos recientes, pues reafirma el compromiso de la máxima autoridad electoral con la transparencia, la trazabilidad y las garantías para todos los actores políticos y la ciudadanía.

En ese sentido, auditores de 14 organizaciones, siete misiones internacionales y la observación ciudadana nacional están acompañando el desarrollo del calendario electoral, por lo que aquí le contamos cómo se distribuyen estas acreditaciones y su función dentro del proceso electoral.

¿Cómo se distribuyen los actores electorales?

Las acreditaciones del CNE cubren tres frentes complementarios: la auditoría técnica de los sistemas electorales, la observación internacional y la observación nacional. Esta estructura permite que el proceso sea verificado de manera simultánea por organizaciones de distinto origen político, misiones diplomáticas, organismos multilaterales y veedurías ciudadanas especializadas.

A continuación, le contamos cómo va el avance en las acreditaciones:

Auditoría de sistemas (879 acreditados)

Para este evento electoral, 14 agrupaciones políticas y organizaciones de observación electoral acompañarán técnicamente el funcionamiento de los sistemas en estos comicios. El CNE, adicionalmente, aporta su propio equipo de auditoría interna:

  • Consejo Nacional Electoral: 475.
  • Movimiento Político Pacto Histórico: 122.
  • Grupo Significativo de Ciudadanos Defensores de la Patria: 103.
  • Partido Centro Democrático: 95.
  • Grupo Significativo de Ciudadanos Caicedo: 23.
  • Misión de Observación Electoral (MOE): 15.
  • Grupo Significativo de Ciudadanos Romper el Sistema: 12.
  • Partido Demócrata Colombiano: 10.
  • Coalición F.A.M.I.L.I.A.: 5.
  • Red Integral de Veedurías Colombianas (RIVECOL): 5.
  • Veeduría Ciudadana Electoral Nacional “Verdad Electoral”: 5.
  • Partido Dignidad & Compromiso: 4.
  • Corporación DemocraTIA Global: 4.
  • Sondra Macollins, la Abogada de Hierro: 1.

Observación internacional (229 acreditados)

Siete organizaciones de alcance multilateral y bilateral verificarán el desarrollo del

proceso, en línea con los estándares internacionales de observación electoral y los acuerdos vigentes con la autoridad electoral colombiana:

  • Embajada de los Estados Unidos de América y sus delegados: 86.
  • Unión Europea: 71.
  • Instituto Republicano Internacional (IRI) y sus delegados: 33.
  • Eurolat Global Democracy Forum (EGDF) — Misión de Observación Electoral Internacional (MOEI): 25.
  • Delegación Latinoamericana S.A.S. — Plataforma de Formación Integral y sus delegados: 8.
  • Asociación Americana de Juristas y sus delegados: 4.
  • Instituto Dominicano de Derecho Electoral (IDDE) y sus delegados-

Observación nacional (80 acreditados)

La Misión de Observación Electoral (MOE) desplegará 80 observadores en el territorio para el seguimiento ciudadano e independiente del proceso, garantizando una mirada técnica y no partidista sobre las distintas fases del calendario electoral.

De esta manera, el Consejo Nacional Electoral reiteró que el proceso de acreditación permanece abierto, conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la normativa vigente, así como enfatizó que cada actor acreditado cuenta con las condiciones logísticas, técnicas y de información necesarias para ejercer sus funciones, y que la verificación independiente y multilateral es una pieza esencial del andamiaje democrático.

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