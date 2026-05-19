El CNE avanza en la acreditación de actores electorales: suma 1.188 auditores y observadores
Esta cifra de actores electorales acreditados consolida una de las arquitecturas de control y verificación más amplias de las elecciones recientes. Acá le contamos todos los detalles.
Colombia
De acuerdo con el más reciente reporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya han sido acreditados 1.188 actores electorales nacionales e internacionales, quienes se encargarán de ejercer funciones de auditoría de sistemas y observación en las jornadas de elecciones. Esta cifra consolida una de las arquitecturas de control y verificación más amplias de los ejercicios democráticos recientes, pues reafirma el compromiso de la máxima autoridad electoral con la transparencia, la trazabilidad y las garantías para todos los actores políticos y la ciudadanía.
En ese sentido, auditores de 14 organizaciones, siete misiones internacionales y la observación ciudadana nacional están acompañando el desarrollo del calendario electoral, por lo que aquí le contamos cómo se distribuyen estas acreditaciones y su función dentro del proceso electoral.
¿Cómo se distribuyen los actores electorales?
Las acreditaciones del CNE cubren tres frentes complementarios: la auditoría técnica de los sistemas electorales, la observación internacional y la observación nacional. Esta estructura permite que el proceso sea verificado de manera simultánea por organizaciones de distinto origen político, misiones diplomáticas, organismos multilaterales y veedurías ciudadanas especializadas.
A continuación, le contamos cómo va el avance en las acreditaciones:
Auditoría de sistemas (879 acreditados)
Para este evento electoral, 14 agrupaciones políticas y organizaciones de observación electoral acompañarán técnicamente el funcionamiento de los sistemas en estos comicios. El CNE, adicionalmente, aporta su propio equipo de auditoría interna:
- Consejo Nacional Electoral: 475.
- Movimiento Político Pacto Histórico: 122.
- Grupo Significativo de Ciudadanos Defensores de la Patria: 103.
- Partido Centro Democrático: 95.
- Grupo Significativo de Ciudadanos Caicedo: 23.
- Misión de Observación Electoral (MOE): 15.
- Grupo Significativo de Ciudadanos Romper el Sistema: 12.
- Partido Demócrata Colombiano: 10.
- Coalición F.A.M.I.L.I.A.: 5.
- Red Integral de Veedurías Colombianas (RIVECOL): 5.
- Veeduría Ciudadana Electoral Nacional “Verdad Electoral”: 5.
- Partido Dignidad & Compromiso: 4.
- Corporación DemocraTIA Global: 4.
- Sondra Macollins, la Abogada de Hierro: 1.
Observación internacional (229 acreditados)
Siete organizaciones de alcance multilateral y bilateral verificarán el desarrollo del
proceso, en línea con los estándares internacionales de observación electoral y los acuerdos vigentes con la autoridad electoral colombiana:
- Embajada de los Estados Unidos de América y sus delegados: 86.
- Unión Europea: 71.
- Instituto Republicano Internacional (IRI) y sus delegados: 33.
- Eurolat Global Democracy Forum (EGDF) — Misión de Observación Electoral Internacional (MOEI): 25.
- Delegación Latinoamericana S.A.S. — Plataforma de Formación Integral y sus delegados: 8.
- Asociación Americana de Juristas y sus delegados: 4.
- Instituto Dominicano de Derecho Electoral (IDDE) y sus delegados-
Observación nacional (80 acreditados)
La Misión de Observación Electoral (MOE) desplegará 80 observadores en el territorio para el seguimiento ciudadano e independiente del proceso, garantizando una mirada técnica y no partidista sobre las distintas fases del calendario electoral.
De esta manera, el Consejo Nacional Electoral reiteró que el proceso de acreditación permanece abierto, conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la normativa vigente, así como enfatizó que cada actor acreditado cuenta con las condiciones logísticas, técnicas y de información necesarias para ejercer sus funciones, y que la verificación independiente y multilateral es una pieza esencial del andamiaje democrático.