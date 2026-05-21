En Santander hay más de 3 mil negocios estéticos, pero solo 441 con aval para procedimientos médicos

El Centro de Información Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga confirmó a Caracol Radio que en Santander existen más de 3.000 empresas registradas dedicadas a actividades de estética; sin embargo, solo 441 cuentan con habilitación para realizar procedimientos de medicina estética con intervenciones clínicas.

Ismael Estrada, de la Cámara de Comercio, explicó que “en el departamento de Santander existen alrededor de 120.000 empresas registradas ante las cámaras de comercio de Bucaramanga y Barrancabermeja. Haciendo un cotejamiento de la información disponible encontramos que en el departamento existen un poco más de 3.000 empresas registradas que se dedican a actividades de estética corporal y facial”.

El funcionario señaló que de ese total “hay un total de 441 empresas que se dedican a actividades de medicina estética, que son las que tienen de alguna manera registros que las habilitan para hacer procedimientos que incluso pueden llegar a ser invasivos”.

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Según indicó, estas empresas cuentan con permisos y habilitaciones otorgadas por entidades como el INVIMA y el Ministerio de Salud, lo que representa garantías para los usuarios sobre la idoneidad de los profesionales y la legalidad de los procedimientos que allí se realizan.

Sin embargo, advirtió sobre la posible existencia de establecimientos ilegales o sin registro formal. “Por supuesto pueden existir empresas no registradas y que no tengan estos permisos de habilitación, y es allí precisamente donde se llega a correr el riesgo incluso de tomar procedimientos invasivos del cuerpo”, afirmó.

Cifras del sector estético en Santander

De acuerdo con cifras del registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en su jurisdicción departamental, existen 3.264 empresas relacionadas con clínicas estéticas, centros de belleza y medicina estética.

Actividades de Medicina Estética: 441 empresas

441 empresas 26 corresponden a actividades de hospitales y clínicas con internación. 415 están registradas como actividades de práctica médica sin internación.

Actividades de Estética Corporal y Facial: 2.823 empresas

2.823 empresas 2.371 corresponden a peluquerías y otros tratamientos de belleza. 452 están clasificadas en otras actividades de servicios personales.



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Teniendo en cuenta estas cifras y ante la coyuntura nacional por el reciente caso de Yulitxa Toloza, quien perdió en medio de un procedimiento estético en Bogotá, Ismael Estrada, hizo un llamado a las personas que buscan este tipo de servicios para que revisen cuidadosamente la legalidad de los establecimientos antes de someterse a cualquier procedimiento.

“Importantísimo para las personas que son demandantes de este tipo de servicios, antes de someterse a cualquier procedimiento o adquirir cualquier servicio, verificar que exista el registro mercantil, que estén legalmente constituidas y que cuenten con los requisitos de habilitación para prestar servicios”, concluyó.