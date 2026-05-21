Contraloría citó a mesa de seguimiento por obras en tres colegios públicos de Bucaramanga

La Contraloría General de la República convocó a una mesa de seguimiento presencial para verificar el estado de las intervenciones adelantadas en tres instituciones educativas oficiales de Bucaramanga: el Colegio Santander, el INEM Custodio García Rovira y el colegio Dámaso Zapata.

La reunión fue programada para este jueves 21 de mayo de 2026 a las 10:00 de la mañana en las instalaciones de la Institución Educativa Santander y hace parte del seguimiento al Convenio Interadministrativo No. 166 del 28 de junio de 2023, suscrito entre la Alcaldía de Bucaramanga y FINDETER.

En el oficio enviado a los rectores de las tres instituciones, la Contraloría señaló que el objetivo es conocer el estado actual, el nivel de avance y la situación de las obras ejecutadas, además de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del convenio.

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El ente de control también solicitó extender la invitación a docentes, padres de familia, estudiantes, consejos directivos y demás integrantes de la comunidad educativa, con el propósito de fortalecer los espacios de participación ciudadana, transparencia y control social frente al desarrollo de los proyectos de infraestructura.

Según el documento, la Contraloría busca identificar posibles dificultades de carácter técnico, jurídico y administrativo que puedan estar afectando el avance de las intervenciones, así como promover decisiones oportunas para garantizar el cumplimiento de los objetivos del convenio.

El organismo recordó que la inasistencia injustificada de servidores públicos o particulares que administren recursos públicos a este tipo de convocatorias podría derivar en procesos administrativos sancionatorios, de acuerdo con lo establecido en la Ley 42 de 1993.