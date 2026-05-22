Alcaldía de Barrancabermeja echó para atrás circular que prohibía alimentar animales en colegios

Bucaramanga

La alcaldía de Barrancabermeja a través de la secretaría de educación había emitido la circular 039 con la que prohibía ingresar, mantener y alimentar a ningún animal dentro de las instituciones oficiales, por lo que esta decisión había sido rechazada por animalistas del distrito especial como Sol Baños de la red de defensores de animales de Barrancabermeja.

“No se tenía un conocimiento previo en el que hubiese algún riesgo para la comunidad estudiantil por parte de los animales, se han conocido de casos realmente aislados, casos particulares, pero no en profundidad en que los animales estén representando un riesgo para la salud pública”, indicó Baños.

Tras los reclamos de la comunidad, la alcaldía emitió una nueva circular en la que suspenden los efectos del documento anterior en el que se prohibían las atenciones a estos animales.

“con el fin de integrar enfoques de protección, bienestar animal y conservación, se consideró necesario realizar un análisis técnico e interinstitucional más amplio respecto de los alcances, impactos, medidas preventivas, criterios de inclusión, bienestar animal, salud pública, seguridad y salud en el trabajo, así como las excepciones relacionadas con animales de asistencia, apoyo emocional o acompañamiento terapéutico”, indicó la alcaldía a través de un comunicado.

Los grupos de animalistas en Barrancabermeja esperan que la decisión de suspender esta decisión se pueda mantener y que se permita la alimentación a los animalitos sin ningún inconveniente.