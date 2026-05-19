Puente militar en La Sonadora de Calarcá, Quindío ya es una realidad para 2.000 habitantes

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Tras varios años de dificultades por el colapso del puente sobre la quebrada La Sonadora, en la vereda La Rochela del municipio de Calarcá debido a las lluvias en 2023, fue entregada la nueva estructura instalada por el Ejército y con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Precisamente en las últimas horas se cumplió el acto oficial de entrega y puesta en funcionamiento del puente militar donde hicieron presencia diferentes autoridades y la comunidad beneficiada.

En primera instancia, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Carlos Carrillo destacó que es una estructura con capacidad de 40 toneladas que mejorará sustancialmente la vida de los habitantes de la zona.

Recordó que el puente anterior había colapsado en el año 2023 puesto que registraba un deterioro significativo y hoy con la nueva estructura las familias recuperan la posibilidad de ser mucho más productivas.

Manifestó que la inversión es superior a los mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional lo que significa que es alto el compromiso con las regiones y el campesinado.

Asimismo, dio a conocer que están muy cerca de culminar con éxito un proceso relacionado con la adquisición de 20 nuevos puentes de 60 metros con una inversión de más de 50 mil millones de pesos para continuar con las instalaciones en el país.

Director de UNGRD y autoridades del Quindío en la entrega del puente- Vanessa Porras (Caracol Radio) Ampliar Director de UNGRD y autoridades del Quindío en la entrega del puente- Vanessa Porras (Caracol Radio) Cerrar

Ejército

Por su parte el teniente coronel José Antonio Calderón Arias, comandante del batallón de ingenieros de operaciones especiales No. 90 indicó que el cronograma de instalación del puente fue de 10 días.

Sobre las características de la estructura instalada en la zona rural del municipio, dijo que es de fabricación china de una longitud de 24.42 metros y pesa 50 toneladas.

En ese mismo sentido, afirmó que tiene una capacidad de 40 toneladas, es decir, puede transportar una volqueta sin ninguna dificultad.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:57 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Informó que todo el proceso de instalación fue gestado por 15 soldados del Ejército de ingenieros militares por lo que están orgullosos de que finalmente pueda entregarse a la comunidad.

Gerente de Proyecta

De otro lado, la gerente de la empresa Proyecta Lina Marcela Roldán sostuvo que es un sueño hecho realidad lograr ejecutar esta importante obra para la comunidad de la zona rural de Calarcá.

Agradeció la articulación que se generó con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que permitió viabilizar el proyecto del puente donde estuvieron encargados de la cimentación para que hoy sea una realidad.

Lea también: Comunidad de La Sonadora en Calarcá, Quindío celebra proceso de instalación del puente militar

Aclaró que continúan los estudios y diseños para unas obras complementarias que se requieren en la zona con el fin de generar la protección de la nueva estructura para evitar contingencias por las crecientes de la quebrada.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 02:20 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Fue clara que similares a esta situación de Calarcá hay otros puntos establecidos en municipios como Pijao, Córdoba y San Nicolás que es entre Armenia y Calarcá donde explicó que se han realizado gestiones, pero tiene un tamaño de 88 metros y este tipo de puentes militares máximo es de 60.

Comunidad con el puente en Calarcá Ampliar Comunidad con el puente en Calarcá Cerrar

Alcalde de Calarcá

En ese mismo sentido se pronunció el alcalde del municipio de Calarcá, Sebastián Ramos quien agradeció el trabajo en conjunto que permitió establecer el puente en beneficio de la comunidad de esta importante zona rural.

Enfatizó que es una obra que demuestra que cuando las instituciones y la comunidad se unen se puede hacer posible este tipo de intervenciones.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:56 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Reconoció que fue clave entender a la comunidad que tras cinco años de dificultades por las fallas del puente empezó a generar acciones y se logra la gestión de orden nacional.

Agradeció a la ciudadanía por la paciencia y que permitió tras insistir que este proyecto sea posible y también clave el trabajo del Ejército que día y noche se esforzaron por culminar la instalación del puente.

Líderes comunales

Finalmente, la ciudadanía estuvo presente y activa en la entrega del puente precisamente el presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Calabazo, Juan David Caicedo Guaca agradeció el logro tras cinco años de lucha.

Dijo que fue clave la articulación entre instituciones y la comunidad que permitirá restablecer la movilidad entre las veredas de esta zona rural del municipio.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:19 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Enfatizó que son la segunda alacena más importante del municipio de Calarcá en cuanto a producción de plátano y café lo que permitirá la reducción de costos en el tema de fletes estabilizando la dinámica económica.

Otra de las líderes de la zona es Bertha Maria Guaca dijo que es una gran bendición que sea una realidad el nuevo puente que permite recuperar la movilidad que se había perdido tras el colapso por las lluvias.

Resaltó que la necesidad era muy alta por eso la lucha fue constante y no desistieron como comunidad hasta lograr que ya sea entregado con el fin de lograr movilizar los productos agrícolas que en las diferentes veredas se cultivan.

Envío un llamado a las autoridades locales y nacionales para que no se olviden de los campesinos puesto que, aunque valoran la intervención realizada con la nueva estructura es clave que no los olviden y que las obras complementarias se hagan en el menor tiempo para que no se continúen registrando dificultades de movilidad por el clima.

Recordemos que la nueva estructura reemplaza un paso provisional en madera utilizado y construido por la misma comunidad luego del colapso del antiguo puente.