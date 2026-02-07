Golpe contra el licor adulterado en el Quindío, más de 500 botellas fueron incautadas

Armenia

En un trabajo articulado entre la SIJIN de la Policía y el Grupo Anticontrabando del departamento se generó el contundente golpe contra el licor adulterado que afecta directamente la salud pública.

El director tributario de la secretaría de Hacienda de la gobernación del Quindío, Andrés Mauricio Olarte informó que fueron incautadas tres canecas de alcohol etílico desnaturalizado que es una sustancia peligrosa para la vida cuando es usada de manera ilegal.

Asimismo, dio a conocer que fueron encontradas más de 200 botellas de licor aguardiente antioqueño y más de 500 botellas de aguardiente amarillo de manzanares, además de estampillas, etiquetas y contraetiquetas falsas de varios departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Cundinamarca evidenciando una actividad ilegal organizada.

“Se han encontrado más de 200 botellas de licor aguardiente antioqueño, los conocidos tapa azul y tapa verde. También más de 500 botellas de aguardiente amarillo de Manzanares. En el operativo se lograron incautar tapas, capuchones, etiquetas y una serie de elementos utilizados para la fabricación de estos licores adulterados", manifestó.

El funcionario dijo que frente a lo anterior se presume que los productos eran elaborados en el departamento del Quindío y eran trasladados a otros departamentos del país.

“Uno de los aspectos más importantes dentro de este operativo fue la incautación de mecanismos de señalización o estampillas, los cuales se evidenciaron de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y aún de Cundinamarca lo que presumimos es que los productos elaboraban en el departamento del Quindío y eran trasladados a otros departamentos del país", advirtió.

También aseguró que dentro de la incautación fueron halladas más de 1.000 botellas de aguardiente vacías que presuntamente serían utilizadas para continuar con la elaboración de este tipo de productos de manera ilegal.

En medio del procedimiento fue capturado un hombre de 40 años de edad quien es señalado de la fabricación ilegal de licor.