Unidad Nacional de Gestión del Riesgo llama a tomar medidas frente al Fenómeno de El Niño

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Frente al pronóstico del Ideam de que inicie el Fenómeno de El Niño durante este mes de mayo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Carlos Carrillo manifestó que el llamado es urgente a los gobiernos locales y departamentales para que tomen medidas y destinen fondos que permitan prepararse para el Fenómeno que será de gran magnitud.

Sostuvo que los datos del Ideam dan cuenta y de las agencias meteorológicas internacionales aumentan el grado de preocupación puesto que están en un 62% de posibilidades y ahora está en un 82%.

“Los datos del IDEAM y de las agencias meteorológicas internacionales, aumentan el grado de preocupación. Estábamos en un 62% de posibilidades y ahora estamos en un 82% de posibilidades. La temperatura en el Pacífico, en el Océano Pacífico está aumentando de una manera bastante atípica y es altamente probable que tengamos que enfrentar un fenómeno del niño este año", mencionó.

Destacó que en el marco del evento de plataforma nacional de gestión del riesgo que se realizará en Bogotá durante esta semana uno de los temas clave a tratar es lo del Fenómeno de El Niño con el objetivo de articular esfuerzos y abordar a profundidad este tema.

“Nosotros desde la UNGRD ya hemos emitido lineamientos de con la circular 028 el 16 de abril. Tendremos en el marco de nuestra plataforma nacional de gestión del riesgo Miércoles, jueves y viernes en Bogotá tendremos este encuentro. Estarán los coordinadores, los bomberos, la Defensa Civil colombiana, también tendremos invitados internacionales para hablar sobre cuál es el futuro de la gestión del riesgo en Colombia. Es un espacio bien importante al que están invitados y en el marco de eso tendremos también un comité nacional de conocimiento y un comité nacional de manejo. para abordar este tema“, indicó.

Añadió: "Ya hemos emitido lineamientos, El llamado urgente a los gobiernos locales y departamentales es a que empiecen a tomar medidas, a que destinen fondos y a que empecemos a prepararnos todos juntos como nación para este desafío que será un fenómeno del niño muy probablemente de gran magnitud".

Gestión del Riesgo en el Quindío

De otro lado el secretario del Interior del departamento Jaime Andrés Pérez se refirió a la situación de la que dijo están preparados para atender cualquier eventualidad que pueda registrarse.

Fue claro que el Quindío se viene preparando en diferentes aspectos entre esos que cuentan con un equipo de geólogos, topógrafos para estar al tanto de emergencias que puedan derivarse y complementado están reforzando las campañas educativas en los diferentes municipios.

Señaló que, a pesar de la advertencia del cambio inminente de clima, también actualmente se registran lluvias por lo que el monitoreo es constante respecto a los ríos para mitigar el riesgo de las crecientes súbitas.