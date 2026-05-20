Orgullo quindiano, Von Humboldt entre las 20 mejores universidades del país según pruebas Saber

Armenia

La Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt del Quindío alcanzó uno de los resultados más destacados de su historia en las pruebas Saber Pro 2025, al ubicarse entre los 20 mejores puntajes de 265 instituciones de educación superior evaluadas en Colombia. Con un puntaje promedio global de 161 puntos, la institución logró posicionarse dentro del 11 % superior del país, compartiendo lugar con reconocidas universidades a nivel nacional.

En el contexto regional, la Universidad Humboldt se consolidó como la segunda mejor institución del Eje Cafetero, siendo superada únicamente por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Además, lideró el ranking departamental en el Quindío, por encima de otras instituciones del departamento, ratificando así el crecimiento académico y la calidad de sus procesos formativos.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Diego Fernando Jaramillo, rector de la institución de educación superior y explicó “la Universidad Alexander von Humboldt fue la primera universidad de acuerdo con las pruebas saber pro privadas del eje cafetero. Fue la primera universidad para saber pro y fuimos segundos en todo el eje cafetero contando todas las universidades tanto públicas como privadas.

¿Por qué se dan estos resultados? ¿A qué se debe?

Rector: son muchas cosas tienen que darse, muchas cosas tienen que propiciar para que estas pruebas nos ubiquen, por ejemplo, en el 11% mejor en calidad en todo el país. Los profesores, obviamente que cuentan, los jóvenes que estudian también cuentan, la administración, la disciplina, el orden también, la preparación también de estos jóvenes para las pruebas, en fin, sin número de elementos contribuyen a que estos jóvenes ocupen estos lugares tan destacados en las plazas vernos.

El valor agregado

Rector; ven ustedes en las estadísticas, somos la primera universidad en el eje cafetero en cuanto al valor agregado, es decir, lo que se le agrega al joven desde el momento en que inicia su carrera hasta cuando sale y presenta las pruebas Saber Pro. Estamos por encima de la media nacional, obviamente para estar entre las primeras 20 y entre los el 11% mejor de Colombia, tenemos que estar muy por encima de la media nacional. Así es y casi siempre ha sido lo mismo. Hemos estado siempre por encima de la media nacional.

Desde la provincia también se forma con calidad

Rector: Esto demuestra que aun cuando somos provincia podemos hacer cosas muy importantes para la región y para el país. Yo creo que debemos evitar ese complejo de provincianos. Estar en el 11% de calidad del país, eso es muy significativo porque hay digamos que 89% por debajo. De manera que eso es muy importante y eso quiere decir que en el Quindío que nuestra región se pueda

Rodrigo Estrada, Presidente Cámara de Comercio de Armenia

Para la Cámara de Comercio es muy importante el tema. Esta universidad nació hace 20 en un salón en la Cámara de Comercio ya y fuimos lógicamente creciendo, estas pruebas son pruebas nacionales con más de 200 universidades y demuestran que en el que en regiones también se pueden hacer buenas universidades de buena calidad. Es un síntoma, yo diría que se puede unir a lo a lo que pasó en estos días con un colegio también que tuvo el primer puesto a nivel nacional.

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Esta universidad está entre las 20 universidades del país, entre el eje cafetero de las de las primeras, insisto, es satisfacción para seguir trabajando. Nosotros somos donde seamos exigentes, el tema de calidad es fundamental y mezclamos el sistema dual que es muy interesante.

Así nació la universidad, un convenio con el gobierno alemán, donde el estudiante está en la empresa, en la universidad, empresa universidad y realmente sale con muy buena formación. Tenemos la mitad facultades dual, la otra mitad facultades tradicionales.

Eso demuestra que apostar a la educación es muy importante.

La educación es muy importante y desde el punto de vista como cámara comercial cuando pensamos en la universidad es para ser más competitivos, más productivos, más eficientes, hay que tener una buena formación y además para darle más futuro también a los muchachos, casi todos muchachos de formación dual, normalmente el 95% salen trabajando y eso es muy interesante.

A la educación hay que seguir apuntando y la cámara además de que lo hacemos en la Universidad Humboldt, lo hacemos en la Cámara de Comercio, que tenemos todos los fines de semana especializaciones con diferentes universidades del país.