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21 may 2026 Actualizado 23:16

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Internacional

Ecuador responde a la Comunidad Andina y mantiene aranceles sobre Colombia

El gobierno de Daniel Noboa plantea a la CAN reconsiderar las ordenes emitidas sobre las tensiones comerciales con Colombia.

Gustavo Petro y Daniel Noboa. Fotos: Getty Images.

Gustavo Petro y Daniel Noboa. Fotos: Getty Images.

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Eddy MosqueraEddyMosquera0discover

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El gobierno de Ecuador presentó dos recursos y dos acciones ante la Comunidad Andina en los que plantea reconsiderar las ordenes del organismo sobre los impuestos comerciales a Colombia.

Bajo esta respuesta del gobierno de Daniel Noboa, los aranceles de Ecuador sobre Colombia se mantienen.

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Eddy Mosquera

Eddy Mosquera

Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...

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