Ecuador responde a la Comunidad Andina y mantiene aranceles sobre Colombia
El gobierno de Daniel Noboa plantea a la CAN reconsiderar las ordenes emitidas sobre las tensiones comerciales con Colombia.
El gobierno de Ecuador presentó dos recursos y dos acciones ante la Comunidad Andina en los que plantea reconsiderar las ordenes del organismo sobre los impuestos comerciales a Colombia.
Bajo esta respuesta del gobierno de Daniel Noboa, los aranceles de Ecuador sobre Colombia se mantienen.
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Eddy Mosquera
Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...