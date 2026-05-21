El tiempo corre: Universidad del Tolima, cerca de cierre de inscripciones para el semestre B de 2026
¡La cuenta regresiva ya comenzó! El 16 de junio de 2026 cerrarán las inscripciones para ingresar a la Universidad del Tolima en el semestre B de 2026.
Colombia
Con más de 80 años de trayectoria, la Universidad del Tolima continúa consolidándose como una de las instituciones de educación superior más importantes del centro de Colombia, gracias a su compromiso con la excelencia académica, la inclusión social, la sostenibilidad y el desarrollo regional.
El proceso de inscripción estará habilitado únicamente hasta el 16 de junio, por lo que la invitación es a no dejar pasar esta oportunidad. El valor de inscripción para programas de pregrado es de $209.000.
Una oferta académica para distintos sueños y vocaciones
La Universidad del Tolima ofrece una amplia oferta de programas presenciales y a distancia en áreas como salud, ciencias humanas, educación, ingeniería, ciencias agropecuarias, economía, comunicación, arte y tecnología.
Actualmente, la institución cuenta con 40 programas de pregrado presencial, distribuidos en sus diferentes facultades. Asimismo, a través de su modalidad a distancia, la UT llega a distintos territorios del país con programas como Ingeniería de Sistemas, Contaduría Pública, Administración Financiera, Seguridad y Salud en el Trabajo y Licenciaturas, ampliando las oportunidades de acceso a la educación superior.
La institución también dispone de más de 60 programas de posgrado, entre especializaciones, maestrías y doctorados, dirigidos a quienes desean fortalecer su perfil profesional y académico.
Estudiar en la UT: una oportunidad real
Además de su calidad académica, la Universidad del Tolima se destaca por ofrecer beneficios que facilitan la permanencia estudiantil y el acceso equitativo a la educación:
- Gratuidad educativa para estudiantes de pregrado que cumplan los requisitos establecidos.
- Programas de bienestar universitario.
- Infraestructura moderna y espacios especializados.
- Movilidad académica e intercambios.
- Formación con enfoque social, ambiental y regional.
Consulte los programas en www.ut.edu.co