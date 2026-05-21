El tiempo corre: Universidad del Tolima, cerca de cierre de inscripciones para el semestre B de 2026

Colombia

Con más de 80 años de trayectoria, la Universidad del Tolima continúa consolidándose como una de las instituciones de educación superior más importantes del centro de Colombia, gracias a su compromiso con la excelencia académica, la inclusión social, la sostenibilidad y el desarrollo regional.

El proceso de inscripción estará habilitado únicamente hasta el 16 de junio, por lo que la invitación es a no dejar pasar esta oportunidad. El valor de inscripción para programas de pregrado es de $209.000.

Una oferta académica para distintos sueños y vocaciones

La Universidad del Tolima ofrece una amplia oferta de programas presenciales y a distancia en áreas como salud, ciencias humanas, educación, ingeniería, ciencias agropecuarias, economía, comunicación, arte y tecnología.

Actualmente, la institución cuenta con 40 programas de pregrado presencial, distribuidos en sus diferentes facultades. Asimismo, a través de su modalidad a distancia, la UT llega a distintos territorios del país con programas como Ingeniería de Sistemas, Contaduría Pública, Administración Financiera, Seguridad y Salud en el Trabajo y Licenciaturas, ampliando las oportunidades de acceso a la educación superior.

La institución también dispone de más de 60 programas de posgrado, entre especializaciones, maestrías y doctorados, dirigidos a quienes desean fortalecer su perfil profesional y académico.

Estudiar en la UT: una oportunidad real

Además de su calidad académica, la Universidad del Tolima se destaca por ofrecer beneficios que facilitan la permanencia estudiantil y el acceso equitativo a la educación:

Gratuidad educativa para estudiantes de pregrado que cumplan los requisitos establecidos.

Programas de bienestar universitario.

Infraestructura moderna y espacios especializados.

Movilidad académica e intercambios.

Formación con enfoque social, ambiental y regional.

Consulte los programas en www.ut.edu.co