¿Cuánto tiempo durará el fenómeno de El Niño en 2026? Análisis de NOAA sobre su impacto. Getty Images

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por las siglas en inglés) es una de las agencias científicas más reconocidas en el mundo y una de las voces autorizadas en el monitoreo de los patrones climáticos que indican la llegada de fenómenos como La Niña y El Niño.

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En 2026, la atención se ha centrado justamente en uno de estos patrones: el ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), el cual, según explica la agencia, ha dado muestras en los últimos meses de un consistente aumento de las temperaturas en las aguas superficiales del Pacífico tropical, cerca del Ecuador.

Estas condiciones marcan un nuevo aumento en las posibilidades de la llegada de El Niño, el cual podría ser particularmente intenso en 2026 según indican algunas lecturas, representando riesgos mixtos para la población en la franja tropical del Pacífico (sequías en unos territorios e inundaciones en otros), con aumentos de temperatura y condiciones más secas que ya son evidentes en Colombia.

¿Cuánto durará el fenómeno de El Niño en 2026?

De acuerdo con la NOAA, el monitoreo del ENSO ha llevado a considerar que existe una posibilidad latente del 82% de que El Niño se desarrolle entre finales de mayo y julio de 2026.

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Las predicciones actuales sugieren que, tras su consolidación definitiva, El Niño podría persistir hasta el invierno del hemisferio norte, con un chance del 96 % de que termine entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

Aunque las probabilidades de un “súper El Niño”, como se le conoce mediáticamente, siguen siendo relativamente bajas e inciertas (37 % para noviembre, diciembre y enero), el monitoreo continúa. Adicionalmente, la NOAA aclara que dicha situación no implica per se condiciones más extremas, sino más bien mayor probabilidad de que ciertos impactos ocurran en los territorios.

¿Cuándo llegará el fenómeno de El Niño a Colombia?

El análisis del IDEAM en Colombia es consistente con los datos de la NOAA e indica que la probabilidad de la llegada del fenómeno de El Niño ha pasado de un 62 al 82 % durante el trimestre mayo-junio-julio de 2026.

Asimismo, la institución destaca la posibilidad de consolidación del 96 % hacia finales del año.

Según el IDEAM, las lluvias por debajo de lo normal registradas en los últimos meses podrían favorecer el desarrollo de El Niño. Además, dicha situación podría coincidir con la segunda temporada de menos lluvias del año, entre junio y septiembre, especialmente en las regiones Andina y Caribe.

“El llamado es a adoptar medidas desde ahora, activar los planes de contingencia y estar preparados ante sequías, posible desabastecimiento hídrico y presión sobre el sistema energético, particularmente hacia finales del año. Es indispensable ahorrar agua y energía e identificar las zonas con mayor riesgo de incendios forestales”, recomendó Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).