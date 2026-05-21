Chile envió ayudas humanitarias a Bolivia ante bloqueos y protestas en La Paz

Las ayudas del gobierno chileno se concentrarán en La Paz, donde se registra una ola de protestas y bloqueos en crítica al presidente Rodrigo Paz. (Foto: Jorge Mateo Romay Salinas/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El Gobierno de Chile envió ayudas humanitarias a Bolivia, que atraviesa una ola de protestas y bloqueo de carreteras que han sitiado la capital del país.

La ayuda, que llegó la mañana del jueves a La Paz en un avión del Ejército chileno, “consiste en 12 palets, equivalente a 480 cajas de alimentos de ayuda humanitaria que corresponden a kits de 4x4, es decir, lo suficiente para alimentar a cuatro personas por cuatro días”, indicó la Cancillería chilena.

La crisis política y social, que comenzó a principios de mes por reclamos salariales, escasez y mala calidad de combustibles y el rechazo a varias reformas, derivó en pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz (centroderecha), quien asumió el poder hace apenas seis meses.

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Tensión política y social

Los bloqueos de carreteras y las protestas se concentran principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, ambas en el departamento de La Paz, donde participan sindicatos, campesinos aimaras y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).

La situación en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, y en la vecina El Alto es crítica.

Los bloqueos mantienen parcialmente aislada a la región y han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, incluido oxígeno medicinal.

El Gobierno de Paz, que acusa a Morales de promover la conflictividad, habilitó un “puente aéreo” con apoyo de aviones argentinos para trasladar alimentos e insumos básicos, aunque admite que la situación sigue siendo difícil.

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Chile critica los ataques

“Chile siempre estará dispuesto a ayudar cuando algún país hermano necesite de nuestro apoyo. La cooperación fortalece nuestras relaciones y esta acción concreta es un reflejo de ello”, dijo en el mismo comunicado el canciller, Francisco Pérez Mackenna.

En un comunicado enviado la semana pasado junto a otros países de la región, la Cancillería chilena recordó que el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast “manifestó su preocupación por la situación humanitaria que se vive en Bolivia y reiteró la solidaridad con el Gobierno y pueblo boliviano para que, por medio del diálogo, se puedan canalizar las diferencias, siempre en el resguardo de la institucionalidad y preservación de la paz social”.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

Actualmente, ambos países viven un acercamiento con los nuevos gobiernos de los presidentes Paz y Kast.