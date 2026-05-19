James ya entrena con la Selección Colombia: el capitán comenzó trabajos bajo las órdenes de Lorenzo

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó para la Selección Colombia y uno de los primeros en reportarse fue James Rodríguez. El capitán de la ‘Tricolor’ publicó este martes varias fotografías en sus redes sociales donde se le ve entrenando nuevamente con la indumentaria del combinado nacional, realizando ejercicios de campo con balón en Medellín, ciudad donde el equipo empezará su concentración previa al torneo.

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El mediocampista llega a la concentración luego de una temporada complicada con el Minnesota United FC, equipo en el que tuvo poca continuidad y escasa participación durante gran parte del año. A pesar de ese panorama adverso, James sigue siendo uno de los hombres de mayor confianza para Néstor Lorenzo, quien lo considera el líder futbolístico y emocional del grupo que afrontará la cita mundialista.

Hace algunas semanas, Lorenzo y James se reunieron en Estados Unidos para conversar sobre el presente del jugador y el papel que tendrá dentro de la Selección. Desde entonces, el cuerpo técnico esperaba el inicio de esta concentración para comenzar a trabajar en la puesta a punto del volante cucuteño, quien volverá a asumir la responsabilidad de portar la cinta de capitán en el torneo más importante del fútbol mundial.

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Mientras avanzan los días, el resto de futbolistas convocados irán llegando progresivamente a Medellín una vez finalicen sus temporadas con sus respectivos clubes. La idea del entrenador argentino es aprovechar al máximo estas semanas previas para fortalecer la parte física, futbolística y táctica del equipo antes del debut mundialista.

La Selección Colombia tendrá dos partidos amistosos antes de iniciar oficialmente su camino en la Copa del Mundo. El primero será el 1 de junio frente a Costa Rica national football team en Bogotá, duelo que servirá como despedida ante la afición colombiana. Posteriormente, la ‘Tricolor’ viajará a Estados Unidos para enfrentar a Jordan national football team el 7 de junio en San Diego , último ensayo antes del inicio del campeonato.

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