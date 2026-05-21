Cali goleó 4-1 al Bucaramanga, es líder de liga femenina y está en fase 2

El equipo vallecaucano y actual campeón de la liga femenina demostró su jerarquía en el estadio Américo Montanini y con este triunfo contundente, las dirigidas por el entrenador Jhon Albert Ortiz sellaron de forma anticipada su tiquete a la siguiente fase de la competencia, consolidándose como serias aspirantes al título.

Ingrid Guerra anotó el primer gol para el once azucarero, Belkis Niño igualó sorpresivamente para las locales tras aprovechar un descuido defensivo, luego Valeria Cárdenas puso el 2-1 con un remate certero que devolvió la tranquilidad a las visitantes. Tras el asedio caleño en una jugada infortunada Leidy Rivas anotó en propia puerta, ampliando la distancia a favor del Cali, 3 por 1. La defensora Estefanía Perlaza selló el 4-1 definitivo con un impecable cobro de tiro libre.

Con este resultado, Deportivo Cali llegó a 29 puntos y es líder parcial de la liga femenina en Colombia, a la espera de que se jueguen el resto de partidos correspondientes a esta fecha. Su escolta en la tabla de posiciones es Atlético Nacional con 27 puntos.

Las caleñas ratifican su buen momento deportivo y se enfoca en la pelea por el título, mientras que Atlético Bucaramanga cede terreno en su propio estadio.

La fecha se complementará con la siguiente programación:

Viernes 22/05: Once Caldas vs. Llaneros (3:00 p.m.) y Junior vs. Fortaleza (4:30 p.m.).

Sábado 23/05: Inter de Bogotá vs. América (2:00 p.m.), Inter de Palmira vs. Santa Fe (3:00 p.m.) y Millonarios vs. Real Santander (6:00 p.m.).

Domingo 24/05: Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional (3:00 p.m.) y Medellín vs. Orsomarso (3:30 p.m.)