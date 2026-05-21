Armada de Colombia busca a pescador desaparecido en zona insular de Cartagena

En la mañana del jueves 21 de mayo unidades de la Armada de Colombia fueron alertadas sobre la posible desaparición de José Daniel Cervantes Puello, un pescador de 38 años que salió desde el miércoles a una faena de pesca y desde entonces no ha establecido comunicación con sus familiares.

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Su esposa fue la encargada de establecer comunicación con la Estación de Guardacostas de Cartagena, por lo que de manera inmediata se desplegaron dos Unidades de Reacción Rápida hasta el sector conocido como Bajo Bonguito donde se presume se habría dirigido a pescar.

Al tiempo, la Institución Naval realiza coordinaciones con la Dirección General Marítima para verificar las condiciones de tiempo y marea en la zona que permita generar patrones de búsqueda mucho más efectivos y de esta manera dar con el paradero de José Cervantes.

La Armada de Colombia hace un llamado a la gente de mar para que se comuniquen a la línea 146 o al VHF Marino en el canal 16 y aporten información de valor que sea relevante para las labores de búsqueda y rescate.

De la misma manera, es fundamental que a la hora de hacerse a la mar cada tripulante verifique y cumpla con las medidas y elementos de seguridad, así como equipos de comunicación con el fin de evitar posibles emergencias.