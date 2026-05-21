ESE Hospital Local Santa Rosa de Lima fortalece la atención en salud con nueva ambulancia

La adquisición del vehículo fue posible gracias a la gestión articulada entre la ESE, la administración municipal y el apoyo del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro Urrego, y el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, en el marco de la Resolución 939 de 2025, iniciativa orientada al fortalecimiento de la red pública hospitalaria en diferentes territorios del país.

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Durante el acto protocolario de entrega, la gerente de la ESE Hospital Local Santa Rosa de Lima, Carmen Lucia Díaz Bohorquez, destacó la importancia de este logro para la comunidad.

“Recibimos este nuevo elemento con enorme gratitud, pues hace más de 20 años la ESE no recibía una ambulancia. Este vehículo es una herramienta fundamental para continuar salvando vidas, mejorar los tiempos de traslado y garantizar una atención más oportuna y digna para nuestros pacientes”, expresó la gerente de la institución.

Asimismo, resaltó el respaldo del Gobierno Nacional y el trabajo realizado para lograr la aprobación del proyecto.

“Agradecemos al presidente Gustavo Petro Urrego y al Ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, por apoyar iniciativas que fortalecen los servicios de salud en los municipios. De esta manera demostramos nuestra gestión constante y el trabajo articulado que hoy se traduce en bienestar para nuestra comunidad”, afirmó.

Por su parte, las autoridades municipales acompañaron este acto, al que calificaron como un símbolo de la voluntad y el trabajo conjunto por el bienestar y la salud de la población.

La nueva ambulancia permitirá fortalecer la atención de urgencias, facilitar remisiones y brindar mayor cobertura en la prestación de los servicios de salud, especialmente en situaciones que requieren atención inmediata.

La ESE Hospital Local Santa Rosa de Lima continuará trabajando por una atención humanizada, segura y de calidad para todos los habitantes del municipio.