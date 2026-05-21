Se acaba la calle del barro en Foco Rojo para conectar la Vía Perimetral con la Pedro Romero

Durante años, en este sector de Olaya Herrera la gente aprendió a convivir con el barro. Cuando llovía, salir de las casas era una odisea; cuando hacía sol, el polvo se apoderaba de la calle. Los adultos mayores tenían dificultades para caminar, los estudiantes debían sortear charcos y las familias sentían que el progreso siempre pasaba por otros lados. Hoy esa historia empieza a quedar atrás.

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El Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Infraestructura y del programa Vías para la Felicidad, avanza a gran ritmo en la pavimentación de la Calle 49C de Olaya Herrera, sector Foco Rojo, conocida por la comunidad como “la calle de la Antena” o “el Chisme”.

La obra ya alcanza un 85 % de avance y se proyecta su terminación para el próximo mes de junio.

Se trata de una intervención de 570 metros lineales que se convertirá en una nueva conexión entre la Vía Perimetral y la Avenida Pedro Romero, saliendo a la altura de la glorieta del Colombo y la intersección semafórica de Los Cuatro Vientos, fortaleciendo así la conectividad vial de esta zona popular de Cartagena.

Más de 230 familias serán impactadas directamente con esta intervención, que además facilitará la movilidad de estudiantes, adultos mayores y trabajadores que diariamente transitan por el sector.

Mejora la calidad de vida de la gente

La obra también genera cerca de 20 empleos directos, incluyendo mano de obra de la misma comunidad, permitiendo que el desarrollo llegue no solo en forma de infraestructura, sino también de oportunidades para las familias del barrio.

En el sector funcionan dos hogares infantiles y una escuela, cuyos accesos mejorarán notablemente debido al avance de esta obra. Con la nueva pavimentación, las condiciones de movilidad y seguridad cambiarán completamente para niños, padres de familia y vecinos.

“Gracias a esta obra, ya todas las familias van a poder caminar sin temor al barro. Aquí hay dos hogares infantiles y una escuela, lo cual nos llena de mucha satisfacción y agradecimiento con el alcalde Dumek Turbay por pensar en el bienestar de toda esta comunidad que durante más de 30 años había esperado el progreso”, expresó Roberto Castaño, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Olaya, sector Foco Rojo.

Esta intervención se suma a otras conexiones estratégicas que el Gobierno distrital ha venido desarrollando entre la avenida Pedro Romero y la Vía Perimetral, como la calle de Los Niños o el Callejón Carrillo, en La Candelaria, buscando descongestionar sectores, mejorar accesos y cerrar brechas históricas de infraestructura en los barrios populares de Cartagena.

El alcalde Dumek Turbay ha reiterado que uno de los principales objetivos de su administración es llevar obras a sectores donde durante décadas las comunidades solo recibieron promesas.

“Aquí estamos haciendo lo que por años la gente pidió y nunca llegó. Estas obras no son solamente concreto: son dignidad, acceso, tranquilidad y calidad de vida para nuestras comunidades”, ha señalado el mandatario.