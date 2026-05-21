Ya son 67 familias reubicadas de las pesebreras en Chambacú las que cuentan con título de propiedad

El Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito (Corvivienda), sigue transformando la vida de las familias que fueron reubicadas de las pesebreras en el sector de Chambacú permitiéndoles pasar de vivir en cambuches a tener una casa digna y legal.

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Con la reciente entrega de 27 títulos de propiedad ya son 67 las familias beneficiadas como resultado de la Reforma Urbana del sector, que atendió la necesidad de una vivienda digna a las familias que allí vivían y entregó a la ciudad un nuevo espacio para la recreación y esparcimiento: el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú.

Estéfany Pérez, beneficiaria, manifestó: “Me siento feliz y agradecida con Dios porque tengo en mis manos las escrituras de mi vivienda mi sueño hecho realidad. Le doy muchas gracias a Dios y a la Alcaldía”.

Nancy Reyes, quien también cuenta ahora con su título de propiedad, se refirió a los beneficios que vienen con él: “Ya mi apartamento es mío, ya puedo heredárselo a mis hijos, a mis nietos. Gracias a la Alcaldía, estoy muy agradecida, muy contenta”.

“No se puedo hablar de reforma urbana si no es evidente el beneficio para los ciudadanos, por eso la Reforma en Chambacú, que abanderó el alcalde Dumek Turbay, se convierte en un ejemplo perfecto de reforma urbanística. Los beneficios son evidentes y palpables como estos títulos de Propiedad”, aseguró Gissela Román, gerente de Corvivienda.

Y la funcionaria distrital agregó: “Estamos felices por estas familias, este es un gran apoyo para su presente y si futuro. Nos complace ver que este ha sido un impulso para que sueñen en vivir aún mejor”.

Estos títulos de propiedad se entregan a través del programa Distrital Mi Casa con Propiedad.