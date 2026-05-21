Motociclista accidentado en Olaya busca a conductor que desapareció y no responde por medicamentos

Un dramático llamado a la solidaridad y a la justicia penal hizo el ciudadano Javier Mercado, habitante del barrio Olaya Herrera, tras sufrir un grave accidente de tránsito el pasado 14 de abril en la capital de Bolívar.

El afectado denunció públicamente que el conductor del vehículo involucrado desapareció por completo de los canales de contacto y se niega a responder por las obligaciones e impactos médicos derivados del fuerte choque vial.

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El siniestro se registró en La Cordialidad, a la salida del barrio Las Palmeras, justo en la rotonda, cuando Mercado se movilizaba en su motocicleta con destino al municipio de Santa Rosa. En ese punto de la vía, un automóvil Renault Logan de color rojo, identificado con las placas EIP 883 del municipio de Turbaco, lo embistió violentamente por la parte trasera, provocando que saliera despedido hacia el carril contrario y el separador de la Avenida de la Cordialidad. Producto del impacto mecánico, la víctima sufrió destrozos severos en una de sus piernas.

Tras el fuerte impacto, el afectado fue trasladado en una ambulancia hacia un centro asistencial de la ciudad. Aunque el chofer del vehículo, identificado como Reinaldo Martínez Toro, acompañó inicialmente el proceso en la clínica y entregó la documentación, la situación cambió radicalmente al intentar localizarlo para que responda por la recuperación.

“Simplemente me llevó hasta la clínica de fractura del barrio Amberes y luego entregó toda la documentación y luego nos tratamos de comunicar con él. Tenía el celular apagado, la dirección donde él me dio, donde ahora me dicen que él no vive ahí”, relató el afectado, quien además precisó que ni el conductor ni el propietario registrado del automotor, Reinaldo Ortiz Cogollo, han dado la cara.

Ante la falta de respuestas, el afectado procedió a interponer una demanda formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el caso.

La situación médica de Javier Mercado se complicó en las últimas semanas debido a una bacteria intrahospitalaria que obligó a los especialistas a realizar un raspado quirúrgico de tejido infectado. Aunque las pólizas del SOAT han cubierto los procedimientos quirúrgicos principales, el presupuesto familiar se agotó por completo ante la necesidad de adquirir anticoagulantes inyectables diarios, desinflamatorios y cremas reconstructoras de alta gama necesarias para la cicatrización.

“Yo no es que no esté arrastrado, pero si ya esto se sale de mis manos porque son unos medicamentos demasiado caros que ya mi presupuesto, mis ahorros se agotaron”, manifestó Mercado, haciendo un llamado a la comunidad. Las personas interesadas en brindar apoyo económico pueden comunicarse de manera directa a la línea telefónica 320 552 3141.