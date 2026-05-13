El SENA posiciona a Colombia como epicentro iberoamericano del empleo y la formación para el trabajo

Colombia se convierte esta semana en escenario clave para el diálogo internacional sobre empleo, formación e inclusión social con la realización en Cartagena del Encuentro de la Red Iberoamericana de Servicios Públicos de Empleo (RISPE) y la Red Escuelas Taller de América Latina y el Caribe (RETALC), donde el SENA tiene una participación protagónica como referente regional en formación para el trabajo.

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Del 11 al 13 de mayo, representantes de gobiernos, agencias públicas de empleo, organismos multilaterales y entidades de formación de distintos países de Iberoamérica y el Caribe se reúnen para fortalecer estrategias de cooperación enfocadas en empleabilidad juvenil, innovación educativa, emprendimiento y desarrollo de capacidades frente a los nuevos retos del mercado laboral.

En este escenario internacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) comparte experiencias exitosas en formación técnica y tecnológica, transformación digital, innovación pedagógica y articulación con el sector productivo, consolidando su modelo como una de las principales apuestas de inclusión social y generación de oportunidades en la región.

“Lo que hemos dejado claro en esta asamblea es que en el SENA estamos trabajando en algo que también es vital para el desarrollo de la sociedad y es en la economía Campesina y Popular, como el desarrollo va mucho más allá del progreso, tiene que ver con una vida digna, alegre, con un bienestar, no simplemente con cálculos estadísticos y económicos”, afirmó, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director general del SENA.

Uno de los ejes centrales de la participación del SENA es el trabajo desarrollado a través de la Agencia Pública de Empleo, estrategia que ha permitido conectar a miles de colombianos con oportunidades laborales mediante orientación ocupacional, intermediación y acompañamiento tanto a empresas como a buscadores de empleo en todo el país.

El encuentro RISPE también permite intercambiar buenas prácticas entre los servicios públicos de empleo de Iberoamérica para fortalecer políticas laborales, inclusión económica y mecanismos de acceso al trabajo, especialmente para jóvenes y poblaciones vulnerables.

De igual manera, RETALC resalta el papel de las Escuelas Taller como modelos de formación en oficios tradicionales vinculados al patrimonio cultural, la gastronomía, el turismo y el desarrollo comunitario. En este contexto, el SENA expone experiencias de formación de talento humano en sectores estratégicos para el crecimiento económico y social de Colombia, especialmente en regiones con vocación turística y cultural como Cartagena.

La realización de este encuentro internacional fortalece el posicionamiento de Colombia como referente regional en educación para el trabajo, empleo e inclusión social, al tiempo que abre nuevas oportunidades de cooperación e intercambio de conocimiento entre países de Iberoamérica y el Caribe.

Con su participación en este espacio, el SENA sigue acercando oportunidades de formación y empleo a más colombianos, fortaleciendo el talento humano como eje fundamental para el desarrollo social, económico y productivo del país.