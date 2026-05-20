Juez envía a prisión al alcalde de Villa de Leyva por presunta corrupción

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, es investigado por los delitos de concusión y prevaricato por acción / Foto: Suministrada.

Justicia

El juez 56 Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a prisión al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa. Esto por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con la exigencia de dinero y otro tipo de beneficios para agilizar los trámites urbanísticos de un proyecto inmobiliario.

Según la investigación de la Fiscalía, los supuestos hechos de corrupción en los que habría participado Gamboa se presentaron el 8 de junio de 2025, donde al parecer exigió a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a una persona en específico para que brindara asesoría para gestionar varios permisos y otros requerimientos administrativos.

Alcalde de Villa de Leyva fue trasladado a las celdas del Búnker de la Fiscalía Ampliar Alcalde de Villa de Leyva fue trasladado a las celdas del Búnker de la Fiscalía Cerrar

Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron este jueves 7 de mayo al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa / Foto: Fiscalía General de la Nación. Ampliar Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron este jueves 7 de mayo al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa / Foto: Fiscalía General de la Nación. Cerrar

El ente acusador también logró establecer que presuntamente pidió que se incrementara el salario de su supuesto protegido, quien trabajó 11 meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.

Posteriormente, el 4 de marzo de 2026, el alcalde de Villa de Leyva, al parecer, solicitó a la empresaria, a través de mensajes de voz, 112 millones de pesos que correspondían al 20 % del valor fijado por la ampliación de la licencia de construcción. Después, mediante una llamada telefónica, retiró esa pretensión.

Lea además: Audios comprometen al alcalde Gamboa en caso de corrupción: exigía 20 % por licencia urbanística

“Dos días después, el 6 de marzo, el alcalde expidió una resolución, pese a encontrarse en un posible conflicto de intereses, que sería una retaliación y presión ante la negativa de la empresaria de acceder a sus peticiones económicas. Situación que se configuró en una desviación del poder.

Como consecuencia de su determinación, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción. Asimismo, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso a los representantes del proyecto una multa cercana a los 232 millones de pesos”, detalló la Fiscalía.

Debido a esto, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de concusión y prevaricato por acción, cargos que no fueron aceptados.

Tras analizar los elementos materiales probatorios presentados en las audiencias concentradas por la Fiscalía General de la Nación, el juez 56 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.