Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 may 2026 Actualizado 15:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Aplazan hasta el 28 de mayo la imputación contra alias ‘Calarcá’

El abogado del cabecilla de las disidencias de las Farc no asistió a la audiencia virtual programada para este martes 12 de mayo.

Sigue suspendida la orden de captura contra alias ‘Calarcá’

Sigue suspendida la orden de captura contra alias ‘Calarcá’

Sigue suspendida la orden de captura contra alias ‘Calarcá’

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Añadir Caracol Radio en Google

Se aplazó la audiencia de imputación de cargos contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarca’, cabecilla de las disidencias de las Farc, esto por la inasistencia de su abogado defensor a la diligencia virtual programada para este martes 12 de mayo.

La Fiscalía General de la Nación anunció que la diligencia se realizará el próximo jueves 28 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana.

La investigación contra el cabecilla de las disidencias de las Farc fue realizada por el Grupo de Tareas Especiales, integrado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Unidad Especial de Investigación (UEI), además de un equipo de investigadores y analistas.

Un fiscal le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, homicidio agravado y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos (por el empleo de minas antipersonal).

Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, responderá por los crímenes en los que habría participado desde el 16 de enero de 2024 hasta la fecha.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir