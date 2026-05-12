Aplazan hasta el 28 de mayo la imputación contra alias ‘Calarcá’

Se aplazó la audiencia de imputación de cargos contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarca’, cabecilla de las disidencias de las Farc, esto por la inasistencia de su abogado defensor a la diligencia virtual programada para este martes 12 de mayo.

La Fiscalía General de la Nación anunció que la diligencia se realizará el próximo jueves 28 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana.

La investigación contra el cabecilla de las disidencias de las Farc fue realizada por el Grupo de Tareas Especiales, integrado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Unidad Especial de Investigación (UEI), además de un equipo de investigadores y analistas.

Un fiscal le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, homicidio agravado y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos (por el empleo de minas antipersonal).

Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, responderá por los crímenes en los que habría participado desde el 16 de enero de 2024 hasta la fecha.