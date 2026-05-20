Yulixa Toloza HOY: ¿Qué delitos enfrentarían los capturados? Extradición y lo último del caso

Durante este 20 de marzo se realizarán las audiencias concentradas de legalización, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado por el caso Yulixa Toloza.

Añadido a eso, se espera la captura de otros 3 implicados en este caso, quienes se encuentran capturados en Venezuela y están en proceso de extradición.

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¿Qué delitos serán imputados a los detenidos?

Tras el hallazgo del cadáver de la víctima, en una carretera del municipio de Apulo (Cundinamarca), la Fiscalía confirmó los delitos que les imputará a los detenidos:

Homicidio en calidad de cómplice

Ocultamiento en calidad de cómplice

Favorecimiento

¿Qué se sabe del caso de Yulixa Consuelo Toloza?

Yulixa Consuelo Toloza desapareció el pasado miércoles 13 de mayo de 2026 después de ingresar al centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, donde se realizó un procedimiento de lipólisis láser con sedación.

De acuerdo con testimonios y videos conocidos por las autoridades, después del procedimiento, la mujer fue subida por dos individuos a un vehículo particular cuando se encontraba en delicado estado de salud. Este móvil llevaba las placas UCQ 340.

Durante días avanzaron las investigaciones tanto para encontrar a Yulixa como a quienes la trasladaron al automóvil para desaparecerla. Así, las autoridades ubicaron el auto en la ciudad de Cúcuta, mientras que los responsables terminarían siendo reportados escapando hacia Venezuela.

Los implicados fueron detenidos en los estados de Portuguesa y Aragua, quienes, al parecer, habrían sido contratados por la propietaria de la estética clandestina para movilizar y ocultar el vehículo en esta zona del país.

Sabido esto, la Fiscalía General de la Nación confirmó que solicitará formalmente la extradición de Venezuela a Colombia de las tres personas que estarían involucradas en los hechos.

Respecto a la clínica Beauty Laser, se confirmó que este centro no cuenta con los permisos necesarios para realizar procedimientos de esta naturaleza, por lo que fue sellada por las autoridades sanitarias .

¿Qué información falta por confirmar?

En conversación con 6AM W, el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó que se le estaban practicando pruebas forenses al vehículo en busca de huellas, cabellos y demás material probatorio.

También están a la espera las pruebas forenses que puedan determinar los daños que sufrió Yulixa Toloza durante la cirugía. Según indicó el cirujano Ernesto Barbosa respecto a estos procedimientos: “Puede haber perforaciones abdominales, de grandes vasos, embolias, tromboembolismos, sangrados abundantes, lo que lleva a hipovolemia y muerte”, sentenció.

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