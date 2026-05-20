Conductor arrolló a peatones y motociclistas en Suba: no estaba bajo los efectos del alcohol

En las últimas horas, en inmediaciones del Hospital de Suba, un joven de 19 años, en medio de un acto de intolerancia, arrolló a varias personas y chocó con varios vehículos y motocicletas que estaban en el lugar.

De acuerdo con las autoridades, el hombre que conducía el vehículo blanco presentaba lesiones producto de una riña ocurrida en el lugar de los hechos y, además, su prueba de embriaguez resultó negativa.

El reporte de tránsito revela que un motociclista de 49 años resultó lesionado y presenta trauma en tobillo inferior izquierdo, trauma en hombro derecho trauma craneoencefálico con pérdida de conciencia. La víctima fue trasladada, y se encuentra en la Clínica Shaio. Así mismo, un motociclista de 38 años y un conductor de un vehículo particular presenta heridas leves, sin gravedad.

Tras cometer el accidente, el conductor emprende la huida con dirección hacia la parte posterior del Portal de Suba, siendo finalmente interceptado y capturado por unidades del cuadrante.