Se desarrolla en Girardot la Copa América de Boxeo 2026: cerca de 100 deportistas participan

Se desarrolla en Girardot la Copa América de Boxeo 2026, la cual reúne a ocho países

Desde el 15 y hasta el próximo 26 de mayo se desarrolla en el Coliseo Centenario la segunda edición de la Copa América de Boxeo, un torneo de gran relevancia organizado por la Federación Colombiana de Boxeo y avalado por World Boxing, máxima entidad del boxeo aficionado mundial.

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Durante los 12 días, alrededor de 100 deportistas provenientes Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, Chile, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico y Colombia participarán en busca de acercarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Para Cundinamarca esta competencia es muy importante en dos aspectos: una en lo técnico, porque preparamos nuestro equipo de la liga de boxeo, que combatirá con deportistas internacionales y nacionales de altísimo nivel, y esto hace parte de la preparación hacia Juegos Nacionales 2027, pero también para el municipio de Girardot es de gran relevancia”, dijo Luz Marina Chuquen, gerente de Indeportes Cundinamarca.

El campeonato, organizado por la Federación Colombiana de Boxeo, cuenta con una inversión total superior a los $740 millones. Cundinamarca aportó $250 millones. La competencia reúne a deportistas de las categorías élite masculina y femenina en un formato ‘Round Robin’, con categorías de peso desde los 50 kilogramos hasta más de 90 kg, en hombres, y desde 51 kg hasta 80 kg, en mujeres.

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“Por Colombia tendremos selección masculina y femenina, y competirán las ligas de Antioquia, Bogotá, Valle y Cundinamarca, con un equipo de 15 boxeadores. Es una oportunidad para que Cundinamarca, que prepara el equipo que va a los Juegos Nacionales 2027, compita con los mejores”, agregó la gerente de Indeportes.