Venezuela: protesta por aumento salarial resulta en represión

El choque entre trabajadores, sindicalistas y fuerzas armadas venezolanas ocurrió luego de que el chavismo aseguró que garantizaría el derecho a la protesta. (Foto: Javier Campos/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Dirigentes sindicales y trabajadores de Venezuela rechazaron la represión que impidió terminar la protesta por aumento salarial en Caracas, a la par que consideraron un “irrespeto” que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, considere las pensiones como una “carga”.

José Patines, líder de la Coalición Sindical Nacional, denunció que la policía golpeó a los manifestantes para impedir el avance de la marcha hasta el palacio presidencial de Miraflores, por lo que pidió atención de los organismos internacionales y de la encargada de negocios de EE.UU. en Caracas, Laura Dogu.

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“Ante la ONU, ante los organismos internacionales, ante la encargada de negocios, Laura Dogu, tome usted cartas en el asunto y díganos: ¿esta es la transición que habla Donald Trump? ¿De esto se trata la transición?”, cuestionó el dirigente sindical.

Pese a la represión en Caracas, Patines consideró que la protesta fue “exitosa” porque se demostró que los trabajadores están dispuestos a reclamar sus derechos.

“Venezuela perdió el miedo. El miedo se cambió de acera. En los 24 estados, en este momento están protestando por salarios dignos, por poder adquisitivo”, subrayó.

El choque entre trabajadores, sindicalistas y fuerzas armadas venezolanas ocurrió luego de que el chavismo aseguró que garantizaría el derecho a la protesta. (Foto: Javier Campos/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar El choque entre trabajadores, sindicalistas y fuerzas armadas venezolanas ocurrió luego de que el chavismo aseguró que garantizaría el derecho a la protesta. (Foto: Javier Campos/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Cerrar

“Excusas del chavismo”

Asimismo, consideró “una burla” que la presidenta encargada use las sanciones económicas como excusa para retrasar el aumento del salario mínimo, congelado desde 2022.

En Maracaibo, la capital del estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), el coordinador regional de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, Iván Basabe, rechazó las declaraciones de Rodríguez y criticó la “mora” de cuatro años sin aumentos salariales.

Afirmó que la Organización Internacional del Trabajo ha presentado al Gobierno venezolano tres propuestas de aumento salarial, y todas han sido ignoradas.

“Para el 1 de Mayo aspiramos un incremento, aumento del salario, acorde con la canasta alimentaria”, indicó.

Por su parte, Omar Alvarado, secretario de contratación colectiva de la Federación Nacional de Trabajo, consideró un “irrespeto” que la mandataria piense que las pensiones de vejez son una “carga” y cuestionó que no se detallara el porcentaje de aumento salarial.

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“Que nos diga concretamente cuál es su propuesta y nosotros diremos si lo aceptamos o no”, reclamó.

Salario congelado

El salario mínimo venezolano se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.