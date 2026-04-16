Fondo Monetario Internacional retoma relaciones con Venezuela

El vínculo había quedado suspendido desde marzo de 2019 por falta de reconocimiento del gobierno chavista. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El Fondo Monetario Internacional señaló que restableció sus relaciones con Venezuela, que había cortado lazos con la institución en el 2019.

“Guiado por las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI y, en consonancia con la práctica de larga data, la directora gerente, Kristalina Georgieva, anunció hoy que el FMI está tratando ahora con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez”, señaló el FMI en un comunicado.

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