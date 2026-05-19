”Lidiar con tus viejos”, un libro guía para entender cómo es la convivencia con adultos mayores

Libros

Cómo asumir la convivencia con los padres cuando llegan a una edad avanzada y sus comportamientos cambian por efectos de la salud física o intelectual es el eje sobre el que Santiago Schlesinger construyó el libro “Lidiar con tus viejos”, una obra en la que reúne experiencias personales y relatos de amigos que atraviesan situaciones similares.

Le puede interesar: Jugar a comer con los niños los motiva a alimentarse de forma sana y nutritiva: Lina Valencia

En diálogo con LO MÁS CARACOL, Santiago explicó que, al vivir de cerca los momentos buenos y difíciles con su padre, sintió la necesidad de compartir esos episodios para que puedan servirles a otras personas que hoy enfrentan esa realidad, que pronto podrían vivirla o incluso que, en el futuro, serán quienes necesiten del acompañamiento de sus hijos.

El Libro

En “Lidiar con tus viejos”, Schlesinger aborda temas como el manejo de la tecnología, la pérdida paulatina de sentidos como la vista y el oído, el miedo a la muerte al ver partir a amigos de la misma generación, el vestuario, la incontinencia, la necesidad de establecer límites y la importancia de hablar con franqueza, pero sin que los adultos mayores se sientan irrespetados, entre otros aspectos cotidianos de la vejez.

Santiago Schlesinger

El autor, quien es conferencista sobre estos temas, trabaja en sectores tecnológicos y es baterista por afición, resalta que la clave está en entender a los padres para evitar que se sientan aislados, pero también para no caer en la sobreprotección.

Le puede interesar: ‘Mulatos’, la novela que rescata del olvido a un pueblo que no aparecía en los mapas

El libro “Lidiar con tus viejos”, de Santiago Schlesinger, está disponible en plataformas digitales de venta y puede encontrarse buscando el nombre de la obra o el de su autor.