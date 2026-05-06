Jugar a comer con los niños los motiva a alimentarse de forma sana y nutritiva: Lina Valencia

Libros

Para la nutricionista Lina Valencia, los niños tienen una alta capacidad de aprender sobre la comida si se les enseña a través del juego. De esa idea nació “Juguemos a comer”, un libro que tuvo gran acogida durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, Valencia explicó que su experiencia como nutricionista, pero sobre todo como mamá, le permitió identificar un vacío: “había poca literatura clara y cercana sobre alimentación en las primeras etapas de la vida”. Desde la gestación hasta los 5 años, dice, es clave orientar a las familias, y de allí surgió la idea de su publicación.

El libro, editado por Ediciones Urano Colombia, está dividido en cinco capítulos que abordan desde lo básico hasta lo práctico: qué saber antes de iniciar la alimentación del bebé, una guía paso a paso para la alimentación complementaria, la nutrición en niños de 2 a 5 años, preguntas frecuentes y un recetario.

“Cuando los niños participan, comen mejor”

Para Lina Valencia, la clave para captar la atención de los más pequeños está en involucrarlos. “Si participan en la compra de alimentos y en la preparación, se interesan más por comer lo que ayudaron a hacer”, explica. La cocina, en ese sentido, deja de ser una obligación y se convierte en una experiencia.

Argumento

El énfasis del libro está en los primeros cinco años de vida, incluso desde la gestación, etapa que la autora considera fundamental. “Son años clave en la formación y maduración de sistemas como el inmunológico”, advierte.

Para Valencia, la cocina es el primer laboratorio en casa: un espacio para nutrir, prevenir enfermedades y construir hábitos saludables desde temprano.

El contenido se apoya en imágenes, fotografías y textos destacados que facilitan la comprensión. Además, las recetas están pensadas con ingredientes fáciles de conseguir en supermercados y plazas de mercado.

“La desinformación confunde”

La autora reconoce su preocupación frente al auge de contenidos en redes sociales. “Me frustra ver cómo influenciadores sin formación promueven fórmulas casi mágicas en un tema tan delicado como la nutrición”, señala. Insiste en la importancia de acudir a fuentes confiables y profesionales.

El libro

En “Juguemos a comer”, la alimentación se transforma en un juego. Con ideas prácticas y un lenguaje sencillo, la autora invita a padres y cuidadores a acompañar a los niños en la construcción de hábitos saludables.

La gran fortaleza de la obra es su aplicabilidad: no se queda en la teoría, sino que ofrece herramientas concretas para convertir la mesa en un espacio de aprendizaje y disfrute, y no de conflicto.

Lina Valencia

Lina Valencia es nutricionista dietista de la Universidad Javeriana y especialista en nutrición pediátrica. Cuenta con más de veinte años de experiencia acompañando a familias y profesionales en temas de alimentación infantil. Su enfoque integra la evidencia científica con la realidad cotidiana de los hogares.