‘Mulatos’, la novela que rescata del olvido a un pueblo que no aparecía en los mapas

FILBo 2026

El maestro José Zuleta Ortiz, al igual que su padre Estanislao Zuleta, sigue poniendo la mirada sobre el Pacífico colombiano. “Mulatos” es la novela que presentó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

La obra reconstruye lo ocurrido el 12 de diciembre de 1979, cuando un maremoto estuvo a punto de borrar del mapa a esta población. Pero incluso antes de la tragedia, Mulato ya parecía inexistente: no figuraba en registros oficiales, como tampoco muchas regiones y ríos que la rodean.

La novela arranca con una noticia radial, al estilo de Caracol Radio, que informa sobre un maremoto, luego denominado tsunami, que golpeó varias zonas del suroccidente del país. En ese recuento se mencionan distintos pueblos afectados, pero Mulato no aparece. Simplemente, no existe para el Estado.

En diálogo con Lo Más Caracol, Zuleta Ortiz explica que su intención es evidenciar el aislamiento en el que han vivido durante décadas decenas de poblaciones del sur del Pacífico colombiano. También busca contar el origen de esta isla, marcada para siempre por la tragedia ocurrida hace 47 años.

El autor añade que personajes como Isaura y su sobrina Gabriela nacen de los recuerdos de las personas que conoció y quiso durante su juventud, cuando vivió en Mulato antes del maremoto. Cada figura de la ficción tiene raíz en la vida real.

Aclara, además, que “Mulatos” no es una novela histórica en sentido estricto, sino una obra que dialoga con un hecho real ocurrido en el suroccidente colombiano hace casi medio siglo.