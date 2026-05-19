La vida de Totó la Momposina, la voz del folclor que internacionalizó el sonido de las gaitas

Sonia Bazanta Vides, conocida artísticamente como Totó la Momposina, nació el 1 de agosto de 1940 en Talaigua Nuevo. Desde su infancia estuvo rodeada por la música tradicional de la región, marcada por las raíces africanas y la herencia indígena que más adelante definirían su identidad artística.

Falleció el 17 de mayo en México, aunque la noticia solo se conoció hasta el 19 de mayo por decisión de su familia, que quiso mantener la situación en reserva. La causa de su muerte, a los 85 años, habría sido un infarto de miocardio.

Entre las canciones más reconocidas de Totó la Momposina están “El pescador”, “Carmelina”, “Candela viva”, “Prende la vela”, “La verdolaga”, “Yo me llamo cumbia” y “Latinoamérica”, entre muchas otras obras del folclor colombiano y latinoamericano.

Durante cerca de 80 años de carrera musical, la colombianidad estuvo presente en cada una de sus creaciones e interpretaciones.

Colombia

En su infancia, la familia se trasladó a Bogotá en busca de mejores condiciones de vida. El padre de Totó era un apasionado por la diversidad musical y, al escuchar distintos ritmos, despertó en ella la curiosidad y el amor por la música.

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Compra de música

Tiempo después, la familia se radicó en Villavicencio, donde estudió junto a sus hermanos. Allí Totó encontró en las actividades culturales del colegio el escenario ideal para explorar lo que más adelante se convertiría en su proyecto de vida: la música.

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En el colegio

Su personalidad siempre estuvo marcada por la seguridad en sí misma. Totó se describía como una mujer talentosa, convencida de que debía desarrollar el don que, según decía, Dios le había entregado.

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Talento

Artísticamente, Sonia Bazanta fue una mujer perfeccionista al momento de componer, ensayar, grabar y presentarse en vivo. Se definía como una mujer con visión musical y profundamente comprometida con su trabajo.

TOTO 04 - Talento 00:00:00 00:29 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Trabajo en la música

Para Totó era importante marcar la diferencia entre ser cantante y ser, como ella se definía, una cantaora.

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Cantante y cantaora

Aunque comenzó muy joven en la música, su primer disco fue grabado y publicado en 1983, cuando tenía 43 años. Su último trabajo discográfico apareció en 2020 bajo el título “Tanguita”.

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Repertorio de sus discos

Sonia Bazanta Vides aceptaba que se le reconociera como una de las grandes responsables de internacionalizar las gaitas tradicionales colombianas, tanto la macho como la hembra.

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Las gaitas

Muchas de las canciones interpretadas por Totó la Momposina eran composiciones de otros autores, quienes se las entregaban directamente o cuyos derechos ella gestionaba para poder incluirlas en su repertorio.

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Canciones ajenas

Para Sonia, o Totó, el público siempre fue lo más importante de su vida artística y nunca se consideró una estrella.

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Ser una estrella

Una de las presentaciones más recordadas de Totó la Momposina ocurrió durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez en 1982.

Sonia Bazanta Vides tuvo tres hijos junto a su esposo Hernando Oyaga: Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice Oyaga Bazanta.