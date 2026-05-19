Murió Totó la Momposina, referente de la música colombiana

A los 85 años murió Totó la Momposina, una de las artistas más importantes en la historia cultural de Colombia y símbolo universal de la música tradicional del Caribe.

La cantautora y bailarina, oriunda de Talaigua Nuevo, Bolívar, falleció en Celaya, México, acompañada por su hija Angélica y sus nietos, según confirmó su mánager.

La noticia fue confirmada este martes por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a Caracol Radio, y se despidió a través de cuenta de X a la cantante: “la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra”.

La ministra de Cultura, Yannai Kadamani, también le dedicó un mensaje cargado de simbolismo por lo que significo Toto: “Correrá el canto del río Magdalena, la voz que le dio vida al tambor. Totó fue y será eternamente”.

Con su partida, Colombia no solo pierde una cantante. Pierde una voz que durante más de seis décadas convirtió el folclor en memoria viva del país.

Totó la Momposina: la artista que convirtió el folclor en identidad nacional

Hablar de Totó la Momposina era hablar de Colombia. De una Colombia profunda, ribereña y ancestral. De las tamboras sonando en plazas calientes, de las gaitas atravesando las noches del Caribe y de las mujeres cantadoras que durante siglos conservaron la memoria de sus pueblos a través de la música.

Sonia Bazanta Vides —su nombre real— nació en una familia donde la tradición no era espectáculo, sino vida cotidiana. Desde niña entendió que el canto también podía ser resistencia. Que los ritmos afroindígenas del Caribe merecían ser escuchados más allá de las fiestas patronales y las orillas del Magdalena.

Totó no solo cantaba. Investigaba, protegía y enseñaba. Recorrió pueblos enteros escuchando a músicos populares, aprendiendo ritmos tradicionales y defendiendo sonidos que en muchos momentos fueron vistos como menores frente a otros géneros comerciales. Mientras el mundo miraba hacia afuera, ella insistía en mirar hacia la raíz.

Con el tiempo se convirtió en la gran embajadora del folclor colombiano. Su voz llegó a escenarios internacionales y su música cruzó fronteras llevando consigo la identidad sonora del Caribe. Cantó en Europa, Estados Unidos y América Latina, y acompañó incluso a Gabriel García Márquez durante la ceremonia del Premio Nobel en Suecia, en uno de los momentos culturales más simbólicos para Colombia.

Pero quizá su mayor logro fue otro: hacer que generaciones enteras volvieran a escuchar sus propios tambores, reconocer el colombiano más chiquito al más grande de dónde viene y porque vive.

Con canciones como La Verdolaga, Curura y El Pescador, Totó logró que el folclor dejara de verse únicamente como tradición antigua y volviera a sentirse vivo, poderoso y universal. Sobre el escenario no parecía interpretar canciones; parecía conversar con la memoria de un país entero.

Su presencia artística era imposible de confundir. Su voz grave, sus vestidos llenos de color, la fuerza de sus movimientos y la conexión espiritual que tenía con el tambor hicieron de ella una figura única dentro de la música latinoamericana.

El último adiós a Totó la Momposina y el homenaje que prepara el país

En 2022 decidió despedirse de los escenarios durante el Festival Cordillera en Bogotá. Miles de personas cantaron con ella entendiendo que no estaban viendo solamente a una artista, sino a una mujer que dedicó su vida a proteger la identidad cultural de Colombia.

Hasta sus últimos años defendió la idea de que la música tradicional debía permanecer viva en las nuevas generaciones. Su propósito nunca fue la fama: fue la permanencia de la memoria, de un país que vibra por su diversidad cultural, su gente, su tierra e historia.

Se conoció que, los familiares de la artista, que viven en el exterior, viajarán a Colombia en los próximos días para rendirle homenaje en el Capitolio Nacional junto a Los Tambores de Totó. Asimismo, el próximo 27 de mayo su cuerpo será trasladado a Bogotá para recordar su legado musical y despedir a una de las voces más representativas de la identidad colombiana.

Por eso su muerte no se siente únicamente como la partida de una cantante. Para muchos colombianos, se va una voz que ayudó a contar quiénes somos. Y aunque hoy Colombia la despide, Totó la Momposina seguirá sonando donde exista un tambor, una gaita o una cumbia recordando que este país también se construyó desde la música de sus pueblos.