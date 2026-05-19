¿Cuántos años tenía Totó la Momposina y de qué murió? Biografía de la gran artista colombiana

Este martes 19 de mayo, Colombia recibió la triste noticia del fallecimiento de Sonia Bazanta Vides a los 85 años, conocida también por su nombre artístico, Totó la Momposina.

La noticia confirmada por el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes

Últimas noticias: Murió Totó la Momposina, referente de la música colombiana

¿Quién era Totó La Momposina?

La colombiana nacida en la Talaigua, Bolívar, el 1 de agosto de 1940, era conocida como una cantante y maestra a nivel internacional por la divulgación de la música folclórica del Caribe colombiano.

Creció en una familia de música; tanto su padre como su madre fueron impulsores de la música del Caribe, lo que los llevó a conformar el grupo de música con el cual Totó dio a conocer su talento.

Desde 1970 recorrió varios países, interpretando cumbias, porros, mapalés y bullerengues.

Sonia Bazanta Vides dedicó gran parte de su vida a rescatar y difundir las músicas tradicionales afroindígenas y campesinas de Colombia.

Además, Totó estudió en el conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y sus intereses musicales requerían de aprendizajes que no se encontraban dentro de la universidad. Por esta razón, junto a Gloria Triana, emprendió un viaje por los pueblos ribereños del Magdalena para buscar a las cantadoras y los tamboreros, y aprender de ellas y ellos los ritmos y las canciones, pero también las formas de vida ligadas al río, las creencias y modos de relacionarse.

¿De qué murió Totó La Momposina?

De acuerdo con su hijo, Marco Vinicio, la cantante desde finales de 2025 atravesaba un deterioro progresivo de salud, la cual afectó su actividad física.

La artista permaneció en cuidados paliativos durante los últimos meses hasta morir en México acompañada por sus familiares.

La ministra de Cultura, Yannai Kadamani, también le dedicó un mensaje cargado de simbolismo por lo que significó Toto: “Correrá el canto del río Magdalena, la voz que le dio vida al tambor. Totó fue y será eternamente”.

Totó la Momposina: música

La artista de folclor era conocida por sus canciones más legendarias como: Prende la vela, El pescador y Yo me llamo cumbia; todas en representación de Colombia: