Tres días lleva la fiscalía sustentando la solicitud de medida de aseguramiento contra Víctor Gamboa
El alcalde, Víctor Alfonso Gamboa está siendo procesado por concusión y prevaricato por acción
Villa de Leyva
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, fue suspendida nuevamente y continuará este jueves 14 de mayo desde las 8:30 de la mañana con la intervención de la defensa del mandatario.
Durante la diligencia, la Fiscalía pidió que la medida se cumpla en centro carcelario, argumentando una presunta obstrucción a la justicia en el proceso que se le adelanta por los delitos de concusión y prevaricato por acción.
El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa cumple hoy 8 días detenido.
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...