Tres días lleva la fiscalía sustentando la solicitud de medida de aseguramiento contra Víctor Gamboa

Villa de Leyva

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, fue suspendida nuevamente y continuará este jueves 14 de mayo desde las 8:30 de la mañana con la intervención de la defensa del mandatario.

Durante la diligencia, la Fiscalía pidió que la medida se cumpla en centro carcelario, argumentando una presunta obstrucción a la justicia en el proceso que se le adelanta por los delitos de concusión y prevaricato por acción.

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa cumple hoy 8 días detenido.