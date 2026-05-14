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14 may 2026 Actualizado 11:18

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Tunja

Tres días lleva la fiscalía sustentando la solicitud de medida de aseguramiento contra Víctor Gamboa

El alcalde, Víctor Alfonso Gamboa está siendo procesado por concusión y prevaricato por acción

Imagen de referencia: Víctor Gambosa: Redes sociales - Sentencia: Getty images.

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Villa de Leyva

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, fue suspendida nuevamente y continuará este jueves 14 de mayo desde las 8:30 de la mañana con la intervención de la defensa del mandatario.

Durante la diligencia, la Fiscalía pidió que la medida se cumpla en centro carcelario, argumentando una presunta obstrucción a la justicia en el proceso que se le adelanta por los delitos de concusión y prevaricato por acción.

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa cumple hoy 8 días detenido.

Narda Guarín

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

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