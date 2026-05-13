Fiscalía pidió cárcel para el alcalde de Villa de Leyva y audiencia fue suspendida otra vez

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, fue suspendida nuevamente este miércoles y continuará mañana jueves desde las 8:30 de la mañana con la intervención de la defensa.

Durante la diligencia, la Fiscalía pidió que la medida se cumpla en centro carcelario, argumentando una presunta obstrucción a la justicia dentro del proceso que se adelanta por los delitos de concusión y prevaricato por acción.

El mandatario permanece detenido en Bogotá por hechos relacionados, según la investigación, con presuntas solicitudes irregulares de dinero para facilitar una licencia de construcción en el municipio. Ahora será el juez de control de garantías quien determine si envía al alcalde a prisión, le concede detención domiciliaria o lo deja en libertad mientras avanza el proceso judicial.