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“Alex Saab va a cantar, sabemos que todo su dinero terminó en Rusia”: Marshall Billingslea

El exsubsecretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, Marshall Billingslea, aseguró en 6AM W de Caracol Radio que el empresario colombiano Alex Saab “va a cantar” ante la justicia estadounidense y podría revelar información clave sobre las finanzas del régimen de Nicolás Maduro.

Según Billingslea, Saab construyó su fortuna a través del programa de alimentos CLAP en Venezuela, mediante un esquema de corrupción y lavado de dinero que involucró empresas fantasma en Panamá y Hong Kong.

“El gran dinero de Alex Saab vino con el programa de alimentos CLAP. Ganó cientos de millones de dólares, si no billones”, afirmó el exfuncionario estadounidense.

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Estados Unidos busca rastrear el dinero de Alex Saab

Durante la entrevista, Billingslea sostuvo que gran parte de los recursos obtenidos por Saab habrían terminado en Rusia y otras jurisdicciones internacionales.

Además, aseguró que mientras Saab permaneció detenido en Venezuela habría entregado información sensible a Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez sobre la ubicación de esos fondos.

“Creo que Alex Saab les contó dónde estaba el dinero y ahora veremos qué nueva información puede aportar a Estados Unidos”, señaló.

El exfuncionario agregó que Washington espera recuperar parte de esos recursos para que, eventualmente, sean devueltos al pueblo venezolano tras una transición democrática.

Señalan vínculos entre Alex Saab, Irán y tráfico de oro

Billingslea también aseguró que Saab habría participado en operaciones de tráfico de oro hacia Irán, utilizando rutas que pasaban por Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Según explicó, el oro venezolano habría servido para financiar la compra de drones, misiles y armamento iraní.

“Queremos saber exactamente qué tipo de drones y misiles estaba comprando con los iraníes”, indicó.

¿Qué pasará con Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez?

El exfuncionario estadounidense afirmó que figuras del chavismo como Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez siguen siendo objetivos prioritarios para la justicia de Estados Unidos.

Además, mencionó a los empresarios Raúl Gorrín y Perdomo como piezas clave para rastrear las finanzas del régimen venezolano.

“Ellos saben dónde está el dinero”, aseguró.

Marshall Billingslea cuestionó a Gustavo Petro y habló de las FARC

En otro apartado de la entrevista, Billingslea relacionó el crecimiento del narcotráfico en Venezuela con las antiguas rutas de las FARC y lanzó cuestionamientos contra el presidente colombiano Gustavo Petro.

El exfuncionario sostuvo que, tras la presión militar contra las FARC en años anteriores, parte del tráfico de cocaína comenzó a salir por Venezuela hacia Europa y África.

También aseguró que grupos como Hezbollah habrían fortalecido su presencia en territorio venezolano gracias a alianzas con estructuras criminales ligadas al régimen de Maduro.

Alex Saab podría convertirse en testigo clave contra Maduro

Finalmente, Billingslea aseguró que Saab podría terminar colaborando con la justicia estadounidense para obtener beneficios judiciales.

Además, cuestionó el indulto otorgado previamente por la administración de Joe Biden y afirmó que ese beneficio podría ser revocado si se demuestra que Saab retomó actividades criminales tras regresar a Venezuela.

“Alex Saab regresó inmediatamente a su comportamiento criminal”, concluyó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: