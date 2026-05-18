Nuevo ataque contra una estación de gasolina en el Cauca

La emergencia fue atendida por los bomberos locales. Crédito: Bomberos de Timbío, Cauca.

Timbío - Cauca

En el Cauca persisten los ataques contra las estaciones de servicio. Entre abril y lo que va de mayo se suman tres acciones violentas contra este sector que generaron temor y pusieron en riesgo la vida de los trabajadores y usuarios.

El más reciente ataque tuvo lugar en la vereda 5 Días del municipio de Timbío cuando sujetos asaltaron la estación de servicio e incineraron una motocicletacerca al dispensador de combustible generando un incendio.

Los bomberos de la localidad controlaron la emergencia que afortunadamente no dejó víctimas.

El secretario de gobierno de Timbío, Yiner Valvuena lamentó el suceso delictivo, afirmó que hay preocupación en la localidad por que en los últimos meses aumentaron las acciones violentas y hechos terroristas en la localidad, situaciones que afectaron la percepción de seguridad.

“Desde la administración municipal rechazamos la violencia ya sea que venga de la delincuencia común o de actores armados. Exigimos al gobierno departamental, nacional y a la Fuerza Pública que haya mayor presencia de unidades de Policía y Ejército con operatividad más efectiva para garantizar la seguridad de la población”, dijo el funcionario.

Este hecho se suma al asalto y a una explosión provocadas por sujetos armados en el sector de El Tablón, municipio de El Tambo registrada en el mes de abril en medio de la escalada violenta de las disidencias en varios municipios caucanos.

En su momento, el Personero de El Tambo, Luis Fernando Veragara manifestó que, “lamentamos todos los hechos delincuenciales en nuestro municipio, queremos que nuestra población quede al margen de todas las acciones violentas”.

También se registró un intento de quema de la estación en el sector de El Cofre, sobre la vía Panamericana entre Popayán y Cali.

El gremio de estaciones de servicio denunció que la situación también es recurrente en municipios del Valle, y que además de poner en riesgo la vida de trabajadores, afecta el abastecimiento de gasolina y ACPM en la región suroccidente.

Entretanto, las autoridades investigan si detrás de estos ataques vandálicos están grupos de delincuencia común al servicio de estructuras armados al margen de la ley.