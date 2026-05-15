Alarma en Páez, Cauca por incursiones armadas y combates en zona rural

El Ejército Nacional sobre los hechos, mencionó que se trató de operaciones militares que dejaron a seis presuntos subversivos muertos. Crédito: Ejército Nacional.

Páez - Cauca

Momentos de temor y zozobra vivieron los pobladores del sector rural del municipio de Páez, Cauca por las incursiones armadas y combates entre las disidencias de las Farc y tropas del Ejército que obligaron a la alcaldía a adoptar medidas de contingencia y protección.

El alcalde Javier Muñoz afirmó que la escalada violenta se prolongó por más de cinco horas y que la situación más compleja la padecieron los habitantes de las veredas El Encanto y Los Laureles del corregimiento Río Chiquito.

“Todo debido a los constantes movimientos de actores armados, disparos y la presencia de helicópteros en la zona”, dijo el mandatario.

Entre las medidas tomadas de forma preventiva se adoptó la suspensión de las clases en la sede de la Institución Educativa Sabas Beltrán donde estudian más de 300 estudiantes.

“La decisión busca proteger a niños y adolescentes que transitan desde la zona rural hacia el centro poblado de Río Chiquito, ante el riesgo por la posible presencia de actores armados o artefactos explosivos abandonados, tras las confrontaciones”, dijo el alcalde.

El mandatario también mencionó que la administración municipal dispuso acciones de protección a integrantes de la inspección de Policía, la Personería y comisaría de familia que se encontraban en el territorio en el momento de los hechos.

Por su parte, el Ejército Nacional sobre los hechos dijo que se trató de acciones militares que generaron combates con la estructura Ismael Ruíz que dejaron la muerte de seis presuntos subversivos.

Ante la situación las autoridades municipales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para conseguir articulación interinstitucional y recuperar el orden.

Por ahora, se realizan visitas en las veredas de incidencia para verificar el estado de los residentes que quedaron en medio del conflicto.