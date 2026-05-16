Ejército desmanteló laboratorio de coca de las disidencias de las Farc en el sur del Cauca

Piamonte, Cauca

En desarrollo de operaciones militares contra el narcotráfico, tropas del Ejército Nacional destruyeron un laboratorio utilizado para el procesamiento de pasta base de coca en el municipio de Piamonte, al sur del departamento del Cauca.

El complejo ilegal fue ubicado en la vereda Caraño y según el Ejército Nacional, pertenecería al grupo armado organizado residual Segunda Marquetalia, estructura 48 Comandos de Frontera, señalada de fortalecer sus finanzas mediante actividades relacionadas con el narcotráfico en esta zona del país.

La operación fue adelantada por soldados de la Brigada 27, quienes ubicaron y destruyeron la infraestructura clandestina empleada para el procesamiento del alcaloide.

Durante el procedimiento militar fueron destruidos aproximadamente 200 galones de combustible, más de 200 galones de base de coca en proceso, cerca de 200 kilogramos de hoja de coca, así como insumos químicos, maquinaria y otros elementos utilizados para la producción de narcóticos.

En el operativo no se reportaron personas capturadas.

El Ejército aseguró que mantendrá las operaciones ofensivas en esta zona del departamento para afectar las rentas ilícitas de los grupos armados ilegales y reducir su capacidad logística y financiera.