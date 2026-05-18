Un uniformado y un civil heridos deja atentado contra una patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca

El Bordo, Cauca. Un nuevo atentado terrorista contra la fuerza pública se registró en el sur del departamento del Cauca, esta vez en la cabecera municipal de El Bordo, donde sujetos desconocidos lanzaron dos artefactos explosivos al paso de una patrulla de la Policía Nacional.

De acuerdo con el Departamento de Policía Cauca, fueron dos granadas de fragmentación lanzadas contra el vehículo institucional adscrito a la estación de Policía de El Bordo, cuando los uniformados realizaban labores de patrullaje y control en el municipio.

En el hecho resultaron heridos un policía y un civil, quienes fueron trasladados al hospital local. Según el reporte médico preliminar, las lesiones no serían de gravedad y ambos permanecen estables.

En el vehículo se movilizaban otros dos uniformados, quienes fueron valorados por personal médico y se encuentran fuera de peligro.

El alcalde del Patía, Jhon Jairo Fuentes, rechazó el atentado y reiteró el llamado al Gobierno Nacional ante la difícil situación de orden público que afronta el municipio.

“Siempre hemos reiterado al Gobierno Nacional que debe mirar de qué manera podemos salir de esta situación tan compleja que vivimos acá. Han sido varios los atentados y la población sigue quedando en medio del conflicto armado”, señaló el mandatario.

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, rechazó el hecho y aseguró que no habrá retroceso frente a este tipo de acciones violentas.

“Una acción terrorista que puso en riesgo la vida de ciudadanos, comerciantes y uniformados. No retrocederemos frente al terrorismo y vamos tras los responsables de este cobarde ataque”, señaló el alto oficial.

Por ahora, el ataque no ha sido atribuido a ningún grupo armado.

En el sur del Cauca delinquen estructuras como las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, y el ELN.