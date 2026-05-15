Capturado uno de los mayores expendedores de drogas sintéticas en Popayán

Alias ‘Diler’, de apenas 20 años registra antecedentes por lesiones personales, y enfrentará cargos por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. Crédito: Policía de Popayán.

Popayán - Cauca

La Policía Metropolitana de Popayán reportó la captura de alias ‘Diler’ uno de los mayores expendedores de droga sintética en esta capital, quien habría transformado su vivienda en un laboratorio para el procesamiento y fabricación de estas sustancias.

La distribución de alucinógenos a base de ketamina ponía en riesgo la salud pública en esta capital.

El comandante encargado de la Policía de Popayán, teniente coronel Julián Castañeda afirmó que el inmueble allanado en el barrio La Ladera funcionaba como bodega y laboratorio.

Castañeda resaltó que, “la ketamina que es un anestésico veterinario era combinado, de forma peligrosa, con otras sustancias, para construir sintético que alteraban la percepción sensorial de los consumidores”.

En el lugar los uniformados incautaron de más mil 700 pastillas sintéticas y mil 900 dosis sólidas listas para ser comercializadas en lugares de fiestas como discotecas juveniles.

Las retas ilegales de estas acciones de microtráfico sobrepasaban los 50 millones de pesos mensuales.

Alias ‘Diler’, de apenas 20 años registra antecedentes por lesiones personales, y enfrentará cargos por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas.

Las autoridades puntualizaron que fue interrumpida una de las principales fuentes de ingresos del microtráfico local que afectaba a la juventud de Popayán.