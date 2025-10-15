Ofensiva contra el tráfico de estupefacientes en Quindío, nueve capturados entre ellos tres mujeres

Armenia

Ofensiva contra el tráfico de estupefacientes en el departamento del Quindío deja como saldo once personas capturadas y gran cantidad de alucinógeno incautado, los operativos se llevaron a cabo en los municipios de Armenia y Montenegro.

Según la policía, las personas capturadas cuyas edades oscilan entre los 26 y 58 de edad, serían las responsables de la dosificación y venta de sustancias ilícitas en el sector conocido como “Cole Gurre”; por otra parte, alias “La Mona” registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de tráfico de estupefacientes.

Es así como a través de las diligencias judiciales, capturaron a 5 personas en flagrancia, cuyas edades oscilan entre los 23 y 29 años de edad y la incautación de 45 gramos de tucibi, 18 gramos de cocaína y marihuana junto a 06 teléfonos celulares, además de varios elementos para la dosificación de este tipo de sustancias.

Un segundo hecho se llevó a cabo en el barrio La Unión, donde se hicieron efectivas 3 capturas, entre las que se encuentra una mujer conocida con el alias de “La Mona” además la incautación de 9.7 gramos cocaína y 641 gramos de marihuana.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta explicó “Estas personas cuyas edades oscilan entre los 26 y 58 de edad, serían las responsables de la dosificación y venta de sustancias ilícitas en el sector conocido como “Cole Gurre”; por otra parte, alias “La Mona” registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de tráfico de estupefacientes.

Dos mujeres capturadas en Armenia con 500 dosis de estupefacientes

La Policía Quindío capturo a dos mujeres entre 20 y 24 años en desarrollo de acciones de vigilancia y control ejecutadas en el sur de la capital quindiana.

La actividad de policía tuvo lugar en el barrio Jesús María Ocampo, donde fueron interceptadas las ciudadanas cuando se movilizaban en una motocicleta. Es así como al realizar el registro a persona, les fue hallado en su poder una bolsa blanca la cual contiene un total de 500 dosis de cocaína.

Las ciudadanas fueron capturadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; por otra parte, la motocicleta fue inmovilizada.

Dos mujeres capturadas con 500 dosis de cocaína en Armenia. Foto: Cortesía Policía, Quindío

Estas personas fueron dejadas a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización.

El señor coronel Luis Fernando Atuesta Zarate comandante Departamento de Policía Quindío, invita a la comunidad a denunciar expendios, bodegas de almacenamiento y personas que se dedican a la comercialización de estupefacientes con absoluta reserva, a través de la línea nacional antidrogas 167.