17 toneladas de sustancias estupefacientes fueron incautadas en el año 2025: Policía del Quindío

Armenia

En el marco del fin de año, el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento estuvo en las instalaciones de Caracol Radio Armenia y entregó un balance del trabajo operativo y los resultados que se han desarrollado durante el año 2025 que ya termina.

Incautación de estupefacientes

Precisamente el coronel dio a conocer que una cifra histórica para el departamento que tiene que ver con la incautación de 17 toneladas de sustancias estupefacientes puesto que fue triplicado respecto al año anterior donde se registraron cinco toneladas.

Considera es clave ese trabajo porque es un resultado contundente que muestra la articulación interinstitucional que se realizó durante el año.

Asimismo, dio a conocer que una de las prioridades del comando del departamento fue fortalecer el trabajo de la Policía judicial trabajando muy de la mano con la Fiscalía para estructurar procesos que permitieran material probatorio contundente para generar resultados importantes.

Manifestó que fueron 27 operaciones en contra de estructuras delincuenciales dedicados principalmente al tráfico de estupefacientes, hurto y homicidios. Precisamente respecto a este último dijo que fueron capturadas 93 personas por el delito de homicidio y más de 500 capturas por orden judicial.

Reducción de delitos

El alto oficial indicó que en los delitos de seguridad ciudadana hubo reducción puesto que las lesiones personales disminuyeron en un 28%.

En cuanto al hurto a personas sostuvo que hubo reducción del 29% lo que refleja que 633 personas menos fueron víctimas de este flagelo, hurto a residencias una reducción del 27%, hurto a comercio fue de 41%, hurto a automotores 10% menos de hechos presentados.

En el tema de abigeato señaló que hubo reducción del 60%, fleteo del 50% y hurto a celulares una disminución del 40% lo que equivale a 408 personas menos a diferencia del año pasado que fueron víctimas de este delito.

Fue claro que se ha generado un importante trabajo que deja en términos operativos 3.265 capturas que significa que fueron 357 capturas más de lo que fue el año 2024, dijo que hubo incautación de 217 armas fuego y la recuperación de 158 automotores que habían sido hurtados.