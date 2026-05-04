Jesse Derry: de debutar con Chelsea a terminar en hospital por impactante golpe en la cabeza [VIDEO]

Jesse Derry: de debutar con Chelsea a terminar en hospital por impactante golpe en la cabeza / Getty Images

Suma preocupación en el fútbol inglés, luego de que Jesse Derry, jugador de 18 que estaba debutando profesionalmente con el Chelsea, sufriera un golpe durísimo en la cabeza que lo obligó a ser hospitalizado de manera inmediata.

Todo esto ocurrió durante el encuentro entre los Blues y Nottingham Forest, por la jornada 35 de la Premier League. Al borde del descanso, Zach Abbott y Derry chocaron dentro del área, con un importante golpe en la cabeza. Situación que dejó al joven atacante tendido e inmóvil en el suelo. Así fue:

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Tras unos minutos de atención médica, Derry tuvo que irse en camilla y Abbott también fue sustituido. Tras esto, el árbitro pitó penalti en favor del Chelsea, pero Cole Palmer desperdició el cobro.

¿Cuál es el estado de salud de Jesse Derry tras el golpe en la cabeza?

El Chelsea confirmó a través de redes sociales que Jesse Derry está en el hospital y consciente, tras el durísimo golpe sufrido la cabeza .

En un comunicado, el club londinense actualizó el estado del jugador luego de que se retirara en camilla y con oxígeno de Stamford Bridge.

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“El Chelsea puede confirmar que Jesse Derry ha sido trasladado al hospital como medida de precaución. Está consciente, hablando y se le están realizando pruebas. Le deseamos una rápida recuperación y le damos las gracias al equipo médico por su rápida respuesta”, se detalló.

El Forest se llevó este lunes 4 de mayo la victoria por 1-3 y dejó prácticamente sellada la salvación, mientras que el Chelsea está a la espera de un milagro para clasificarse la temporada que viene a la Champions League.