Yerry Mina marcó gol y le dio la salvación del descenso al Cagliari

Yerry Mina se convirtió en el héroe de Cagliari Calcio tras marcar el gol que prácticamente aseguró la permanencia del club en la Serie A. El conjunto italiano venció 2-1 a Torino en el compromiso correspondiente a la jornada 37, un duelo clave en la lucha por evitar el descenso.

Cagliari llegaba a este partido con la obligación de sumar tres puntos para alejarse definitivamente de la zona roja de la tabla, y terminó cumpliendo el objetivo en un encuentro lleno de tensión y emoción. Con esta victoria, el equipo del colombiano alcanzó las 40 unidades y se ubicó en la casilla 16 del campeonato italiano.

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El compromiso comenzó complicado para el conjunto del colombiano. El Torino abrió el marcador al minuto 37’ gracias a Rafa Obrador, golpeando en uno de los momentos más difíciles para el Cagliari.

Sin embargo, la reacción fue inmediata. Apenas dos minutos después, Sebastiano Esposito apareció para marcar el empate y devolverle la esperanza al equipo sardino antes del descanso.

Cuando el primer tiempo llegaba a su final, apareció el colombiano. Al minuto 45+2’, Yerry Mina ganó en el juego aéreo dentro del área rival y conectó un cabezazo contundente para marcar el 2-1 definitivo, desatando la celebración de la afición y acercando al club a la permanencia en la Serie A.

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Además de su gol decisivo, Mina jugo los 90’ minutos del partido en donde demostró liderazgo y seguridad defensiva en uno de los partidos más importantes de la temporada para el Cagliari.

El defensor colombiano cerró así una campaña en la que disputó 24 partidos, recibió cuatro tarjetas amarillas y una expulsión, consolidándose como una pieza importante en el esquema del equipo italiano.

Así fue el gol de Yerry Mina